HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam khẳng định vị thế tại V-League

H.Hiệp

Vòng 18 Giải V-League 2025-2026 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Ở trận hòa 1-1 của CLB Công an Hà Nội trước PVF-CAND, Nguyễn Đình Bắc đã tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò khi 2 mũi nhọn Leo Artur và Alan Grafite đều vắng mặt. Cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 12 không quá hiểm hóc nhưng đủ để mở tỉ số cho đại diện ngành công an. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo sinh năm 2004 ở V-League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Nguyễn Xuân Bắc là người giữ lại 1 điểm quý giá cho thầy trò HLV Trần Tiến Đại trên sân nhà. Từ đường chuyền vượt tuyến của Lucas Turci, anh nhanh chóng bứt tốc đón bóng, dứt điểm 2 lần để đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

U23 Việt Nam khẳng định vị thế tại V-League - Ảnh 1.

Đình Bắc liên tiếp lập công sau khi vắng mặt ở đợt tập trung tuyển quốc gia tháng 3-2026. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, CLB Ninh Bình có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Giải Vô địch quốc gia nhờ công của Lê Văn Thuận. Đội bóng cố đô bị cầm chân đến tận phút 90+3 và tiền vệ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam chính là người đánh đầu tung lưới CLB Becamex TP HCM, ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành.

Trên bảng xếp hạng "Vua phá lưới" tại V-League mùa này, nếu không tính các cầu thủ ngoại và nhập tịch, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức đang là người dẫn đầu với 6 pha lập công. Đáng chú ý, theo sát phía sau là hàng loạt gương mặt thuộc lứa U23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận bên cạnh các trụ cột lâu năm của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh (cùng có 3 bàn).

Ở góc độ chiến lược, đây là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ thường xuyên được trao cơ hội tại V-League và dần khẳng định năng lực. Việc họ có thể duy trì hiệu suất ghi bàn tương đương với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm cho thấy khoảng cách thế hệ đang được thu hẹp đáng kể.

Lúc này, cuộc cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam sẽ ngày càng quyết liệt. Trong đợt tập trung tháng 3 vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng thay thế tiền đạo dù kỳ cựu nhưng đang không có phong độ tốt là Tiến Linh.

Điều đó khẳng định màn thể hiện tại V-League sẽ là cơ sở cho tấm vé được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Với kết quả gần đây, những gương mặt trẻ hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Tin liên quan

Nhìn từ trận HAGL thắng Nam Định: Đầu tư ít thắng đầu tư nhiều

Nhìn từ trận HAGL thắng Nam Định: Đầu tư ít thắng đầu tư nhiều

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 của HAGL ngay trên sân của CLB Nam Định ở vòng 18 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một bất ngờ về tỉ số.

Tuyển thủ U23 Việt Nam tranh nhau lập công trong trận derby ngành Công an

(NLĐO) - Chủ nhà PVF-CAND gây sốc khi cầm hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng 18 V-League 2025-2026 tối 12-4

Vòng 18 V-League: Công an Hà Nội rơi điểm, PVF-CAND thoát chót bảng

(NLĐO) - Cuộc đua vô địch và trụ hạng tại V-League 2025-2026 có nhiều diễn biến bất ngờ sau vòng 18.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo