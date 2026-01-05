U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026

"Bão" chấn thương khiến kế hoạch gút danh sách đăng ký thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam bị trì trệ. Hôm 4-1, AFC công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam được đăng ký tham gia thi đấu.

Lê Phát bị gạch tên trong danh sách đăng ký thi đấu tạm thời của U23 Việt Nam

Danh sách vừa công bố không có tên Nguyễn Lê Phát, tiền đạo thuộc biên chế CLB Ninh Bình là cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong thất bại 1-2 ở trận giao hữu U23 Syria. Ngoài ra, th3 thành Nguyễn Tân (CLB CA TP HCM) cũng được cho về nước điều trị chấn thương và thay vào đó là Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội).

Đáng chú ý, tuyển U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng khi hai chân sút Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn tái phát chấn thương, khó thể kịp bình phục thể trạng để thi đấu trận ra quân vòng bảng U23 châu Á 2026, chạm trán U23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6-1.

Tuy nhiên, danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam vừa được AFC công bố chỉ là tạm thời. HLV Kim Sang-sik có quyền thay đổi danh sách 6 tiếng trước lượt trận đầu tiên của vòng bảng.