U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026

Tường Phước

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026

"Bão" chấn thương khiến kế hoạch gút danh sách đăng ký thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam bị trì trệ. Hôm 4-1, AFC công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam được đăng ký tham gia thi đấu.

U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026 - Ảnh 1.

Lê Phát bị gạch tên trong danh sách đăng ký thi đấu tạm thời của U23 Việt Nam

Danh sách vừa công bố không có tên Nguyễn Lê Phát, tiền đạo thuộc biên chế CLB Ninh Bình là cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong thất bại 1-2 ở trận giao hữu U23 Syria. Ngoài ra, th3 thành Nguyễn Tân (CLB CA TP HCM) cũng được cho về nước điều trị chấn thương và thay vào đó là Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội).

Đáng chú ý, tuyển U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng khi hai chân sút Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn tái phát chấn thương, khó thể kịp bình phục thể trạng để thi đấu trận ra quân vòng bảng U23 châu Á 2026, chạm trán U23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6-1.

U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam vừa được AFC công bố chỉ là tạm thời. HLV Kim Sang-sik có quyền thay đổi danh sách 6 tiếng trước lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Tin liên quan

Lịch thi đấu Giải U23 châu Á 2026 của tuyển U23 Việt Nam

Lịch thi đấu Giải U23 châu Á 2026 của tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết U23 Châu Á từ ngày 6-1-2026.

Định hình bộ khung U23 Việt Nam

Kết thúc chuyến tập huấn Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Ả Rập Saudi ngày 2-1 để chuẩn bị cho những lượt trận bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam rèn kỹ năng pressing

Những ngày qua, kỹ năng pressing là một trong những nội dung được ban huấn luyện U23 Việt Nam tăng cường rèn luyện cho các cầu thủ

tuyển U23 Việt Nam U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik vòng chung kết U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo