Lịch thi đấu Giải U23 châu Á 2026 của tuyển U23 Việt Nam

Lịch thi đấu Giải U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ Jordan (18 giờ 30 ngày 6-1), Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9-1) và chủ nhà Ả Rập Saudi (23 giờ 30 ngày 12-1). Đây được xem là chuỗi trận mang tính bản lề, quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp của đội tuyển.

Không khó để nhận ra đây là bảng đấu đầy thách thức. Ả Rập Saudi với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội được đánh giá cao nhất và gần như nắm chắc tấm vé đầu bảng. Điều đó đồng nghĩa, cuộc đua giành vé còn lại sẽ trở nên vô cùng khốc liệt giữa U23 Việt Nam, Jordan và Kyrgyzstan.

Trong số này, Jordan nổi lên là đối thủ đáng gờm nhất của U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua, từ nền tảng thể lực, lối chơi cho đến bản lĩnh thi đấu ở các giải trẻ châu lục. Trong khi đó, Kyrgyzstan dù bị đánh giá thấp nhất bảng nhưng lại sở hữu lối đá khó chịu, tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ nếu đối thủ chủ quan.

Rõ ràng, hành trình tại U23 châu Á 2026 sẽ là phép thử lớn cho U23 Việt Nam, nơi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn và không cho phép bất kỳ sai lầm nào nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.