Quốc tế

Ông Donald Trump nói về cuộc gặp tiềm năng của tổng thống Nga - Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - "Sẽ có những hậu quả rất lớn" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về trường hợp cuộc gặp giữa hai người đồng cấp Nga và Ukraine không thể diễn ra.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-8 cho rằng Nga sẽ phải "đối mặt hậu quả" nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không diễn ra.

Tổng thống Donald Trump nói về cuộc gặp tiềm năng của tổng thống Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18-8 - Ảnh: AP

"Sẽ có những hậu quả rất lớn nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể sẽ có những hậu quả rất lớn, vì cuộc xung đột này phải chấm dứt" - ông Donald Trump nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bình luận rằng ông không biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có bao giờ diễn ra hay không.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump tỏ ý không muốn tham gia cuộc gặp này. "Họ muốn tôi dự cuộc họp. Tôi đã nói, các anh nên tự giải quyết. Đây là chuyện giữa họ, không phải chúng ta" - ông nói.

Dù vậy, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 1 hoặc 2 tuần tới. Đến lúc đó, tôi sẽ can thiệp rất mạnh mẽ. Nếu phải có mặt, tôi sẽ có mặt, và chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận hoặc không".

Theo Tổng thống Mỹ, ông tin có một lý do đơn giản khiến tổng thống Nga không muốn gặp tổng thống Ukraine. Đó là vì "ông Putin không thích ông Zelensky".

Trước đó, hôm 22-8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết cuộc gặp giữa tổng thống Nga và tổng thống Ukraine chưa được lên kế hoạch. Theo nhà ngoại giao Nga, ông Putin sẽ sẵn sàng khi có chương trình nghị sự.

Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhưng không chi tiền

Theo Ukrayinska Pravda, hôm 25-8 Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Washington sẽ đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, nhưng sẽ không chi thêm tiền cho Ukraine.

Ông Donald Trump cho hay kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa được thảo luận chi tiết. Song, ông cho rằng các bên sẽ đạt được thỏa thuận và châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh đáng kể.

Trong khi đó, Mỹ đang bán vũ khí cho NATO để hỗ trợ Ukraine, chứ không chi thêm tiền.

(NLĐO) - NATO dự định chi thêm 50 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và tương đương mức đóng góp như năm trước.

Ukraine cuộc gặp Nga - Ukraine Donald Trump tổng thống mỹ Nhà Trắng
