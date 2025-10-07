UBKT Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc vụ bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball

Sáng 7-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai cho biết Thường trực cơ quan này vừa thống nhất thành lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ theo quy định mà lại tham gia một giải đấu Pickleball.

Ông P.T.P, Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong (ngoài cùng bên phải), bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball. Ảnh: Anh Lê

"Bước đầu, ông P. đã có báo cáo giải trình về vụ việc. Tuy nhiên, để xác định rõ có vi phạm hay không, mức độ đến đâu, UBKT Tỉnh ủy đã lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ" – vị lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai thông tin.

Trước đó, ngày 29-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 6 đến 8-9, tổ chức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, trong thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra, ông P.T.P. lại được cho là có mặt tại giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+", tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Vụ việc đang được UBKT Tỉnh ủy Gia Lai làm rõ.