HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bí thư xã ở Gia Lai nghi bỏ lớp bồi dưỡng để tham gia giải Pickleball

Đức Anh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang xác minh thông tin Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong bị cho là vắng lớp bồi dưỡng cán bộ để tham gia một giải Pickleball.

Sáng 2-10, lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến ông P.T.P – Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong – bị phản ánh không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ theo quy định mà lại góp mặt trong một giải Pickleball.

Bí thư xã ở Gia Lai bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng để tham gia giải Pickleball - Ảnh 1.

Ông P.T.P - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, Gia Lai (ngoài cùng bên phải) - bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball. Ảnh: Anh Lê

Trước đó, ngày 29-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Lớp học được tổ chức từ ngày 6-9 đến 8-9 theo hình thức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, ông P.T.P bị nghi ngờ đã không tham dự lớp bồi dưỡng này mà lại tham gia giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Một số hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy sự xuất hiện của ông P.T.P tại giải đấu trùng thời điểm lớp bồi dưỡng đang diễn ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Khai trừ ra khỏi Đảng với Phó Bí thư xã gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương

Khai trừ ra khỏi Đảng với Phó Bí thư xã gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương

(NLĐO) - Uống rượu, điều khiển xe biển xanh gây tai nạn khiến 1 người chết, 11 người bị thương, Phó Bí thư xã đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Vụ tai nạn 11 người thương vong: Phó bí thư xã lái xe từ nhà hàng tới nhà văn hóa thôn

(NLĐO) - Nguyên nhân dẫn đến tại nạn là do ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy xã, lái xe ô tô trong tình trạng đã sử dung rượu bia.

cơ quan chức năng hồ chí minh Phó Chủ tịch UBND phó bí thư cán bộ lãnh đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo