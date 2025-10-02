Sáng 2-10, lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến ông P.T.P – Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong – bị phản ánh không tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ theo quy định mà lại góp mặt trong một giải Pickleball.

Ông P.T.P - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, Gia Lai (ngoài cùng bên phải) - bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball. Ảnh: Anh Lê

Trước đó, ngày 29-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Lớp học được tổ chức từ ngày 6-9 đến 8-9 theo hình thức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến tất cả các điểm cầu xã, phường, thị trấn trên cả nước. Thành phần tham dự gồm Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị cấp xã.

Tuy nhiên, ông P.T.P bị nghi ngờ đã không tham dự lớp bồi dưỡng này mà lại tham gia giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Một số hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy sự xuất hiện của ông P.T.P tại giải đấu trùng thời điểm lớp bồi dưỡng đang diễn ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.