UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND 102 phường, xã (thuộc địa bàn TP HCM trước sáp nhập) về quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể.



Theo đó, UBND TP HCM chấp thuận chủ trương giải quyết theo báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn 9752/2025 về quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể.

UBND TP HCM ra chỉ đạo mới để ổn định đời sống người dân bị thu hồi đất Ảnh: HOÀNG TRIỀU

UBND TP HCM giao UBND 102 phường, xã (thuộc địa bàn TP HCM trước sáp nhập) nghiên cứu Quyết định 5516/2024 của UBND thành phố về việc thí điểm ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác của từng dự án cụ thể để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP HCM theo khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai năm 2024, để chủ động xem xét, quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ thể theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 151/2025 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện kể từ ngày được UBND thành phố chấp thuận đến hết ngày 31-12-2025 nhằm thực hiện xuyên suốt, đồng bộ theo quy định Luật Đất đai 2024, kịp tiến độ giải ngân theo chỉ đạo UBND thành phố.

Theo Quyết định 5516, UBND TP HCM ủy quyền cho UBND Thủ Đức, UBND các quận, huyện quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác của từng dự án cụ thể để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP HCM theo khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai năm 2024. Các dự án triển khai thực hiện thu hồi đất trên địa bàn từ 2 quận, huyện, TP Thủ Đức trở lên sẽ do UBND thành phố ban hành quyết định.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, không vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không tranh chấp, đang sử dụng ổn định, mức hỗ như sau: trường hợp sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ bằng 100% giá đất được duyệt theo loại đất đang sử dụng…

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai đã sử dụng đất ổn định, không thuộc các trường hợp được xem xét cấp sổ hồng theo quy định sử dụng trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ bằng 70% giá đất cụ thể được duyệt của loại đất đang sử dụng; sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 được hỗ trợ bằng 56% giá đất; sử dụng đất phi nông nghiệp 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 được hỗ trợ bằng 42% giá đất cụ thể được duyệt của loại đất đang sử dụng.