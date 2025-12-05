Ngày 5-12, UBND xã Bà Điểm (TPHCM) đã làm việc với Ban Giám đốc Kho Bạc Nhà nước khu vực 2 - Phòng Giao dịch số 4 về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Đại diện Phòng Kinh tế và các đơn vị dự toán thuộc xã Bà Điểm có ý kiến một số vướng mắc về công tác tiếp nhận bàn giao tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công, giải quyết các vấn đề tồn đọng các khoản công nợ các dự án đầu tư, các khoản chi thường xuyên, hoàn trả tạm ứng.

Lãnh đạo UBND xã Bà Điểm làm việc với Kho Bạc Nhà nước Khu vực 2

Qua đó, UBND xã Bà Điểm đề nghị Kho Bạc Nhà nước - Phòng Giao dịch số 4 hướng dẫn thủ tục đóng tài khoản các dự án tồn đọng không còn phát sinh công nợ, hướng dẫn xử lý thu hồi hoàn trả các khoản tạm ứng cưỡng chế thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng đất đai.

Đồng thời, hướng dẫn thủ tục chuyển nguồn dự toán; trao đổi hướng dẫn công tác hạch toán quyết toán ngân sách năm; hướng dẫn các bước điều chỉnh các khoản thu chi 6 tháng đầu năm của UBND các xã trước sáp nhập về UBND xã Bà Điểm.

Giải đáp những ý kiến của UBND xã Bà Điểm, đại diện Kho Bạc Nhà nước Khu vực 2 - Phòng Giao dịch số 4, về công tác giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các dự án dở dang từ 3 xã cũ bàn giao cho UBND xã Bà Điểm, đến nay đã giải ngân 8,765 tỉ đạt 85,65%.

Về việc đôn đốc rà soát, xử lý tồn đọng, Phòng Giao dịch số 4 đã có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư cũng như UBND xã Bà Điểm thực hiện xử lý các dự án tồn đọng; đề nghị UBND xã Bà Điểm rà soát để lập thủ tục tất toán.

Về công tác kế toán, các thủ tục liên quan công tác cuối năm về quyết toán ngân sách, Phòng Giao dịch số 4 đề nghị Kho bạc hướng dẫn hỗ trợ cho xã thực hiện phù hợp với mô hình 2 cấp.

Đối với công tác quyết toán ngân sách năm 2025, Kho Bạc Nhà nước Khu vực 2 - Phòng Giao dịch số 4 sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà Nước.