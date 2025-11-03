HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Ukraine đánh liên tiếp cơ sở dầu mỏ, Nga tuyên bố đột kích "lò lửa" Pokrovsk

Phương Linh

(NLĐO) - Vùng Saratov của Nga đêm 3-11 chứng kiến nhiều vụ nổ do không kích. Nơi đây đặt một nhà máy lọc dầu cách Ukraine khoảng 800 km.

Vùng Saratov của Nga đêm 4-11 hứng chịu nhiều vụ nổ, khả năng cao do đòn không kích từ máy bay không người lái tầm xa. Nơi đây chỉ cách căn cứ không quân Engels, đặt các máy bay ném bom chiến lược, vài chục km.

Theo các kênh Telegram địa phương, ngay sau nửa đêm, còi báo động không kích vang lên, tiếng hỏa lực phòng không và chớp sáng trên bầu trời thành phố. Các nhân chứng ở Saratove và Engels gần đó mô tả những vụ nổ mạnh trên bầu trời bắt đầu vào khoảng 0 giờ 50 sáng (giờ địa phương).

Ukraine tiếp tục nhắm tới cơ sở dầu mỏ của Nga - Ảnh 1.

Vụ nổ ghi nhận tại Saratov. Ảnh: Exilenova+ Telegram channel

Các vụ nổ rải rác trong vài giờ, khiến người dân ở nhiều quận nghe thấy tiếng máy bay không người lái và tiếng va chạm với hệ thống phòng không.

Nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những nhà máy chế biến dầu mỏ lâu đời nhất nước Nga, với công suất lọc dầu hàng năm lên tới 4,8 triệu tấn tính đến năm 2023. Một số blogger cho biết thiết bị AVT-6 của nhà máy lọc dầu - một cơ sở quan trọng trong chế biến dầu - có khả năng bị trúng không kích.

Ngoài ra, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ tại cảng Tuapse trên bờ biển biển Đen của Nga vào đêm 2-11. Vụ việc gây ra hỏa hoạn lớn cho tàu chở dầu.

Tuapse là nơi đặt một trong những cảng xuất khẩu dầu Biển Đen lớn nhất Nga, xử lý hàng triệu tấn dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ hàng năm.

"Tại cảng Tuapse, các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi trúng một tàu chở dầu. Cấu trúc thượng tầng trên boong tàu bị hư hại. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Một đám cháy bùng phát trên tàu. Các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của cảng, cùng kính trong ga đường sắt, cũng bị hư hại", tuyên bố cho hay.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 64 máy bay không người lái Ukraine trong đêm 3-11, bao gồm 29 chiếc trên vùng Saratov.

Cùng ngày 3-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến vào TP Pokrovsk của Ukraine và không kích quy mô lớn trong đêm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của đối phương.

Mục tiêu gồm sân bay quân sự, căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự, nhà máy công nghiệp - quân sự và cơ sở hạ tầng khí đốt hỗ trợ.

Moscow cũng tuyên bố đã đẩy lùi Ukraine khỏi các vị trí xung quanh một thành phố khác tên Kupiansk.

