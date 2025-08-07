HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

Huệ Bình

(NLĐO) - UAV Ukraine ngày 7-8 nhắm vào vùng Krasnodar của Nga, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Afipskiy và thành phố cảng Novorossiysk.

Nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km, nhà máy lọc dầu Afipskiy là một trung tâm hậu cần quan trọng, cung cấp nhiên liệu diesel và dầu hỏa cho quân đội Nga. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực này.

Theo kênh Telegram Ostorozhno, Novosti của Nga, một vụ nổ mạnh xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 7-8 (giờ địa phương) tại làng Afipsky. Các nhân chứng cho biết đã thấy một cột khói đen bốc lên từ hiện trường.

"Có vẻ như đơn vị lọc dầu chính đã bốc cháy. Điều này có nghĩa là nhà máy sẽ phải ngừng hoạt động trong một thời gian dài" - kênh Telegram Exilenova Plus viết kèm đoạn video về vụ hỏa hoạn.

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Các vụ nổ và đám cháy làm rung chuyển vùng Krasnodar của Nga vào sáng sớm 7-8. Ảnh: Exilenova+

Trong khi đó, tại TP Novorossiysk, Thị trưởng Andrei Kravchenko xác nhận lực lượng phòng thủ đã chống lại một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Thành phố cảng này đã trở thành căn cứ chính của Hạm đội biển Đen của Nga sau khi Moscow buộc phải rút các phương tiện hải quân khỏi bán đảo Crimea.

Theo kênh Astra, một cơ sở quân sự ở Slavyansk-on-Kuban cũng được cho là đã bốc cháy. Mức độ thiệt hại tổng thể hiện vẫn chưa được làm rõ.

Tại vùng Volgograd, UAV đã nhắm vào thị trấn Surovikino, đánh trúng nhà ga xe lửa, gây hỏa hoạn sau khi mảnh vỡ UAV rơi gần đó.

Theo kênh Telegram Shot, vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 1 giờ ngày 7-8 (giờ địa phương). Các nhân chứng nghe thấy tiếng UAV, tiếp theo là khoảng 10 vụ nổ mạnh.

Lệnh hạn chế bay tạm thời được áp dụng tại sân bay Volgograd ngay trước khi các vụ tấn công bắt đầu.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ 23 giờ 30 phút ngày 6-8 đến 6 giờ 10 phút ngày 7-8, hệ thống phòng không đã đánh chặn hoặc phá hủy 82 UAV của Ukraine trên khắp nước Nga.

Những UAV đó bao gồm 31 chiếc trên biển Azov, 11 chiếc ở bán đảo Crimea, 10 chiếc ở vùng Rostov, 9 chiếc tại vùng Krasnodar, 8 chiếc trên biển Đen, 7 chiếc trên vùng Volgograd, 4 chiếc ở vùng Belgorod, 1 chiếc tại Kursk và 1 chiếc ở Oryol.

Theo tờ Kyiv Post, từ đầu tháng 8, Ukraine tăng cường các đợt tấn công UAV tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, tàu chở nhiên liệu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu.

Chiến dịch này thường sử dụng hàng chục UAV cảm tử cho mỗi mục tiêu, gián đoạn nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và khiến giá nhiên liệu ở nước này tăng vọt.

Theo hãng tin RIA Novosti, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau "trong những ngày tới" và địa điểm đã được thống nhất.

Ông Ushakov nói thêm rằng các bên đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc gặp.

Ông Ushakov tiết lộ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Moscow từ chối bình luận về vấn đề này.

