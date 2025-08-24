HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine liên tiếp nhận hỗ trợ lớn từ Na Uy, Canada

Phương Linh

(NLĐO) - Chính phủ Na Uy ngày 24-8 tuyên bố sẽ đóng góp khoảng 695 triệu USD cho các hệ thống phòng không của Ukraine.

“Cùng với Đức, chúng tôi cam kết Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không mạnh mẽ” - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store phát biểu - “Đức và Na Uy đang hợp tác rất chặt chẽ để hỗ trợ Ukraine trong xung đột”.

Na Uy và Đức đang tài trợ cho Ukraine hai hệ thống phòng không Patriot, bao gồm cả tên lửa. Ngoài ra, Na Uy cũng đóng góp hỗ trợ mua sắm radar phòng không từ nhà sản xuất Hensoldt và hệ thống phòng không từ Kongsberg của Đức.

Ukraine liên tiếp nhận hỗ trợ lớn từ Na Uy, Canada - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: US Army

Cùng ngày 24-8, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Thủ tướng Canada Mark Carney đã đến thủ đô Kiev. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Carney tới Ukraine trên cương vị thủ tướng, trong bối cảnh Canada có khả năng tham gia “lực lượng gìn giữ hòa bình” tại Ukraine hậu xung đột.

Ông Carney đến Kiev nhân dịp Quốc khánh Ukraine. Người đứng đầu chính phủ Canada dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phác thảo chi tiết khoản hỗ trợ 1,4 tỉ USD đã cam kết từ Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6. Canada cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy thỏa thuận an ninh song phương đã đạt được với Ukraine hồi năm 2024.

Canada là thành viên liên minh khoảng 30 quốc gia, do Pháp và Anh dẫn đầu, cam kết bảo vệ Ukraine trong xung đột với Nga. 

Nhóm này đang thúc đẩy các đảm bảo an ninh mạnh mẽ trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, với một số nước cam kết triển khai quân đội để thực thi mọi thỏa thuận. Một nguồn tin tiết lộ Canada không loại trừ khả năng tham gia nỗ lực chung này.

Canada không có đủ khả năng gửi một số lượng lớn binh sĩ. Cho tới nay, nước này tập trung huấn luyện và cung cấp hàng tỉ USD viện trợ tài chính. Trước đó, ông Carney nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố huấn luyện và vũ khí cho quân đội Ukraine: “(Ukraine cần) có an ninh trên bộ, trên không và trên biển. Các thành viên của liên minh có vai trò và tiềm năng đóng góp cho tất cả yếu tố đó”.

Tin liên quan

Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

(NLĐO) - Đêm 23-8, UAV Ukraine tấn công 2 cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Nam nước Nga, thuộc vùng Rostov và Volgograd, khiến gần 40 chuyến tàu bị chậm trễ.

Canada bắt được chớp sóng vô tuyến sáng nhất mọi thời đại

(NLĐO) - Kính viễn vọng vô tuyến CHIME của Canada vừa bị "đánh thức" bởi một tín hiệu vô tuyến siêu sáng từ chòm sao Đại Hùng.

Mỹ âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS).

lực lượng gìn giữ hòa bình Canada Na Uy Ukraine Phòng không
