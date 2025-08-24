HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS).


Lầu Năm Góc đã âm thầm ngăn Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 23-8 dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết thông tin trên.

Bước đi này hạn chế khả năng Ukraine sử dụng loại vũ khí do Mỹ sản xuất nói trên để phòng thủ trước cuộc tấn công của Moscow.

Mỹ âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?- Ảnh 1.

Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thất vọng về cuộc xung đột kéo dài 3 năm và việc ông không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trong khi Nhà Trắng tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, một quy trình phê duyệt được thiết lập tại Lầu Năm Góc đã ngăn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng vũ khí tầm xa này.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc gặp sau đó với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đạt được tiến triển đáng kể, ông Donald Trump tuyên bố vào ngày 22-8 rằng ông đang cân nhắc lại việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga hoặc rút khỏi tiến trình hòa bình. 

Ông đã hy vọng sắp xếp một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky nhưng điều đó dường như khó khăn.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với kênh NBC hôm 23-8 rằng không có chương trình nghị sự nào về cuộc gặp với ông Zelensky.

Ông Lavrov nói: "Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự đã sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh. Nhưng chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng". Ông đồng thời cho biết hiện chưa có cuộc họp nào được lên kế hoạch.

Nga thắng thế ở miền Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23-8 cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư dọc chiến tuyến dài 1.000 km tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine. Thông báo của Nga xác định hai ngôi làng là Kleban-Byk và Seredne.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng, trong đó có Katerynivka và Rusyn Yar.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine không xác nhận Nga kiểm soát bất kỳ ngôi làng nào. Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tái kiểm soát làng Zelenyi Hai, ở rìa khu vực Dnipropetrovsk.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 24-8: NATO chuẩn bị cơ chế an ninh 2 tầng cho Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 24-8: NATO chuẩn bị cơ chế an ninh 2 tầng cho Ukraine

(NLĐO) - Trong chuyến thăm Kiev, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh sự ủng hộ của liên minh đối với Ukraine là “không lay chuyển” và sẽ “liên tục tăng lên”.

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

(NLĐO) - Nguồn cung năng lượng quan trọng cho Hungary và Slovakia tạm thời bị cắt đứt sau cuộc tấn công của Ukraine vào một trạm bơm.

Tranh luận về chuyện bảo đảm an ninh cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 21-8 đã nêu các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine

Ukraine Donald Trump đàm phán hoà bình ATACMS hệ thống tên lửa
