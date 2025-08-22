HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine sẵn sàng chấp nhận "đóng băng" tiền tuyến

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một kịch bản để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga là Kiev chấp nhận ngừng giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

Tuyên bố trên được cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, đưa ra.

Phát biểu với tờ báo Ý La Repubblica trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 21-8, ông Podoliak đã bình luận về những nhượng bộ tiềm tàng mà Ukraine có thể thực hiện để tiến tới thỏa thuận hòa bình.

“Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc xung đột này là ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến. Một số vùng lãnh thổ trên thực tế nằm trong sự kiểm soát của Nga. Nhưng về mặt pháp lý, sẽ không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga. Ukraine cần nỗ lực rất nhiều, thông qua biện pháp kinh tế, ngoại giao và các biện pháp khác để giành lại chúng” - ông Podoliak nói.

Ukraine sẵn sàng chấp nhận "đóng băng" tiền tuyến- Ảnh 1.

Cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine, Mikhail Podoliak. Ảnh: Anadolu

Vị cố vấn này cho biết thêm: “Trong kịch bản như vậy, Kiev cũng cần phải tham gia một liên minh, dù không phải là NATO. Việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine đang được thảo luận với khoảng 10 quốc gia, đặc biệt là Pháp”.

Nga nhiều lần tuyên bố họ sẽ không chấp nhận các sáng kiến ​​do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm điều động lực lượng từ các nước NATO đến Ukraine, đồng thời cảnh báo động thái này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moscow và phương Tây.

Vào ngày 21-8, các chỉ huy quân sự từ Mỹ và một số nước châu Âu đã trình bày các phương án nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, các nhà hoạch định của Mỹ và châu Âu đã xây dựng các phương án quân sự để các cố vấn an ninh quốc gia đồng minh xem xét một cách phù hợp.

Các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Anh và Ukraine đã nhóm họp tại Washington - Mỹ từ ngày 19 đến ngày 21-8.

Một nguồn tin thân cận cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã có cuộc họp trực tuyến với các đối tác châu Âu để thảo luận về các phương án quân sự kể trên vào ngày 21-8.

Nguồn tin tiết lộ các nước châu Âu sẽ cung cấp "phần lớn" lực lượng tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi Mỹ vẫn đang "xác định phạm vi vai trò của mình".

Một trong những lựa chọn là gửi lực lượng châu Âu đến Ukraine nhưng để Mỹ nắm quyền chỉ huy và kiểm soát.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine nhưng để ngỏ khả năng tham gia các hoạt động quân sự khác, bao gồm cả hỗ trợ trên không.

