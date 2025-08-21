HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga ra điều kiện khó cho Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Putin

Xuân Mai

(NLĐO) – Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và tổng thống Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các vấn đề quan trọng đã được giải quyết trước.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 21-8. Ông Lavrov cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đưa ra những điều kiện mà Kiev cho là không thể chấp nhận được, liên quan đến an ninh và sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Nga ra điều kiện khó cho Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Putin- Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo kênh prm.ua (Ukraine), Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các điều kiện mới cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Theo ông Lavrov, cuộc gặp chỉ có thể xảy ra nếu "mọi vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất được chuẩn bị kỹ lưỡng trước".

Ông Lavrov cũng nhắc đến kết quả cuộc đàm phán ở TP Anchorage, bang Alaska - Mỹ giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nơi mà ông cho rằng đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong việc xác định các tiêu chí cho một giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh nếu các thỏa thuận tiến tới giai đoạn ký kết, cần phải giải quyết vấn đề tính hợp pháp của người ký từ phía Ukraine. Điều này cho thấy Nga một lần nữa nghi ngờ tư cách hợp pháp của ông Zelensky trong vai trò tổng thống Ukraine, bởi nhiệm kỳ của ông đã hết hạn từ năm ngoái.

Một điều kiện khác mà ông Lavrov đưa ra là việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ Ukraine. Theo ông, sự hiện diện của các lực lượng quân sự quốc tế là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và ông mô tả các nỗ lực của phương Tây nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine là "can thiệp từ bên ngoài".

Ông Lavrov khẳng định Kremlin chỉ công nhận các bảo đảm an ninh đã được thỏa thuận tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 và gọi các đề xuất khác là những ý tưởng vô ích.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev muốn có một "phản ứng mạnh mẽ" từ Washington nếu Tổng thống Nga Putin không sẵn lòng ngồi xuống đàm phán song phương với ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm trung gian hòa giải giữa hai quốc gia nhưng thừa nhận rằng ông Putin có thể không sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Ông Zelensky cho biết vẫn chưa rõ Moscow sẵn sàng nhượng bộ những gì về lãnh thổ để chấm dứt xung đột. Trước đó, ông Donald Trump nói rằng cả Kiev và Moscow đều cần phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Nga tấn công dồn dập

Nga phát động một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các thành phố ở miền Tây Ukraine, cách xa chiến tuyến hôm 21-8. Vụ tấn công gây ra đám cháy tại một nhà máy điện tử lớn ở Mukachevo, đồng thời gây thiệt hại ở các thành phố khác, bao gồm Lviv.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 574 máy bay không người lái, bao gồm máy bay không người lái tấn công Shahed và "mồi nhử", cùng với 40 tên lửa, trong đó có 4 tên lửa đạn đạo Kh-47 Kinzhal và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M cũng như KN-23 của Triều Tiên. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 546 máy bay không người lái và 31 tên lửa.

