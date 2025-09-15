Ukraine tung đòn tập kích liên hoàn vào hàng loạt cơ sở dầu mỏ Nga

Liên tục tấn công

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, gây ra một đám cháy, theo thông tin từ các quan chức Nga và quân đội Ukraine vào ngày 14-9.

Cuộc tấn công diễn ra trong đêm nhằm vào nhà máy lọc dầu Kirishi, nằm ở vùng Leningrad phía Tây Bắc nước Nga.

Cơ sở này do công ty Nga Surgutneftegas vận hành, có sản lượng gần 17,7 triệu tấn mỗi năm (tương đương 355.000 thùng mỗi ngày) và là một trong ba nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tính theo sản lượng.

Nhà máy lọc dầu Kirishi bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Ảnh: Telegram

Thống đốc khu vực, ông Alexander Drozdenko, cho biết ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm tại khu vực Kirishi, với các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra một đám cháy tại cơ sở này. Ông nói rằng không có ai bị thương và ngọn lửa đã được dập tắt.

Tính đến chiều 14-9, các quan chức Nga chưa đưa ra thêm bình luận nào về hậu quả của vụ tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 80 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm tại Nga, bán đảo Crimea và vùng biển Azov lân cận.

Nhiều tuần nay Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Kiev hôm 12-9 tuyên bố đánh trúng các cơ sở xử lý gần một nửa lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga.

Cụ thể, đòn tấn công được cho là làm gián đoạn tạm thời hoạt động xuất khẩu dầu tại cảng Primorsk, điểm trung chuyển dầu mỏ lớn nhất vùng Baltic. Cảng này thuộc tỉnh Leningrad của Nga, vốn tiếp giáp Phần Lan và Estonia.

Ngoài ra, ba trạm bơm dẫn dầu tới cảng Ust-Luga cũng bị tấn công, trong đó có trạm Andreapol vốn từng bị trúng đòn hồi đầu năm.

Thống đốc vùng Leningrad Drozdenko xác nhận một tàu neo tại cảng Primorsk bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái trinh sát của Ba Lan tại tỉnh Kiev năm 2022. Ảnh: AP.

Primorsk hiện bơm khoảng 1,15 triệu thùng dầu thô và 330.000 thùng sản phẩm tinh chế mỗi ngày. Cảng Ust-Luga là đầu mối dầu mỏ lớn thứ hai ở Baltic, với dòng chảy trung bình bốn tuần gần đây đạt 626.000 thùng/ngày.

Cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch tập kích tập trung vào tỉnh Leningrad của Nga, với sự tham gia của hơn 200 máy bay không người lái.

Gây thiếu hụt xăng dầu

Ngay cả trước loạt tấn công vừa qua, các cơ sở then chốt của Nga sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu khác đã nhiều lần bị nhắm tới. Số liệu Bloomberg cho thấy riêng trong tháng 8, thời điểm cao điểm mùa du lịch bằng ô tô, máy bay không người lái Ukraine đã thực hiện ít nhất 13 vụ tập kích vào các nhà máy lọc dầu lớn, vượt quá một nửa tổng số vụ từ đầu năm.

Tình trạng thiếu xăng ban đầu chỉ xuất hiện ở những vùng xa trung tâm của Nga, nay đang lan gần hơn tới Moscow, trong khi giá bán buôn trên sàn SPIMEX liên tục lập kỷ lục.

Ông Sergey Vakulenko, cựu giám đốc dầu khí Nga, hiện là chuyên gia tại Carnegie Endowment for International Peace, nhận định: "Tình trạng thiếu xăng hiện chưa gây khó khăn cho nền kinh tế, mà chỉ tạo phiền toái cho người dân".

Dù vậy, đây vẫn là mối lo của nhà chức trách Nga. Hiện nước này đã cấm xuất khẩu xăng và yêu cầu các nhà máy lọc dầu đảm bảo nguồn cung diesel trong nước.

Theo Bloomberg, trong hai năm đầu xung đột, UAV chủ yếu nhắm vào các cơ sở nhỏ lẻ ở miền Nam nước Nga. Nhưng từ năm 2024 tới nay, các đợt tập kích đã lan rộng tới những nhà máy trọng yếu, gây tác động rõ rệt hơn.

Một số cơ sở trọng điểm phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa khẩn cấp, khiến sản lượng lọc dầu của Nga trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2022.

Những nhà máy lớn bị ảnh hưởng gồm cơ sở Volgograd của Lukoil PJSC với công suất 300.000 thùng/ngày, nhà máy Ryazan của Rosneft PJSC với công suất 340.000 thùng/ngày và cụm ba nhà máy Samara với tổng công suất 485.000 thùng/ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính các cuộc tấn công trong tháng 8 đã khiến khoảng 250.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga bị đình trệ, tương đương 5% tổng hoạt động lọc dầu.

Kiev nói những hành động này nhằm giảm nguồn cung nhiên liệu Nga dùng cho mục đích quân sự. Nhưng các đồng minh phương Tây từ lâu vẫn thận trọng trước những hành động có thể gây xáo trộn nguồn cung dầu toàn cầu.



