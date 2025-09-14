Ukraine tấn công loạt khu phức hợp lọc dầu trọng điểm của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine tấn công loạt khu phức hợp lọc dầu trọng điểm của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine đâm vào một trong những khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Nga hôm 13-9.

Một quan chức Nga cho biết khu phức hợp này thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Nga Bashneft, nằm ở ngoại ô TP Ufa, cách chiến tuyến Ukraine khoảng 1.400 km. Các video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái bay về phía cơ sở trước khi phát nổ, tạo ra một cột khói bốc lên trời.

Ukraine tấn công loạt khu phức hợp lọc dầu trọng điểm của Nga- Ảnh 1.

Máy bay không người lái Ukraine đâm vào một trong những khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Nga hôm 13-9. Ảnh: X

Ông Radiy Khabirov, người đứng đầu khu vực Bashkortostan, cho biết trên Telegram: "Hôm nay, cơ sở của Bashneft đã bị tấn công bằng máy bay không người lái".

Ông nói thêm không có thương vong, khu vực sản xuất bị thiệt hại nhẹ và đám cháy đã được dập tắt.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga trong mùa hè đã ảnh hưởng đến công suất xử lý tại một số địa điểm quan trọng và khiến giá nhiên liệu tăng. 

Điện Kremlin mô tả khu phức hợp lọc dầu Ufa của Bashneft vào năm 2016 là "một trong những khu lớn nhất trong nước", sản xuất hơn 150 loại sản phẩm dầu mỏ.

Theo Ukrinform, vào ngày 12-9, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) còn thực hiện một chiến dịch nhắm vào nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Theo nguồn tin của DIU, máy bay không người lái kamikaze đã tấn công nhà máy, gây ra các vụ nổ mạnh và đám cháy trên diện rộng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả thiết bị chưng cất chân không của nhà máy lọc dầu được sử dụng cho quá trình xử lý dầu thô ban đầu. Để ứng phó, chính quyền khu vực đã ban bố cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái, tạm dừng hoạt động tại sân bay Ufa và ngắt dịch vụ internet di động trên toàn thành phố.

Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Trước đó, vào ngày 9-9, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Belgorod của Nga đã tấn công các bể chứa dầu tại khu định cư Prokhorivka, gây ra đám cháy dữ dội.

Tin liên quan

UAV Ukraine vô hiệu hóa tàu Nga 60 triệu USD, Nga tung loạt không kích

UAV Ukraine vô hiệu hóa tàu Nga 60 triệu USD, Nga tung loạt không kích

(NLĐO) – Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công và làm hư hại một tàu đặc biệt của Nga đang tuần tra trên biển Đen.

Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận trong lúc Nga tấn công Ukraine

(NLĐO) - Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này trong lúc Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine.

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

(NLĐO) - Tình báo Ukraine cho biết nước này đã bắn trúng 2 trạm radar cũng như gây ra nhiều vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn đầu và khí đốt của Nga.

Ukraine nhà máy lọc dầu giá xăng Nga máy bay không người lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo