Thời sự

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả

K. Nam - K. An

(NLĐO)- Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa nổ lực phân luồng giảm tải ùn tắc giao thông tại khu vực Hầm đường bộ Đèo Cả

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả - Ảnh 1.

Xe kẹt hàng dài tại Trạm thu phí Đèo Cả

Sáng nay (12-2), tại Hầm đường bộ Đèo Cả xảy ra ùn tắc giao thông liên tục do các phương tiện từ cao tốc và tuyến Quốc lộ 1 đổ dồn vào hầm Đèo Cả.

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả - Ảnh 2.

Xe đậu hàng dài ra cả ngoài khu vực Trạm thu phí Đèo Cả

Lãnh đạo Trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện tại giao thông trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc đoạn qua khu vực Đèo Cả (giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk ) xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ liền, khiến hàng trăm phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau.

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả - Ảnh 3.

Kẹt cứng tại Trạm thu phí Đèo Cả

Nguyên nhân ùn ứ là do lượng xe từ các tỉnh, thành phía Nam đổ về quá đông, đồng thời có thể một phần do Trạm thu phí ở hầm Đèo Cả quá tải. Đồng thời, cũng xảy ra sự cố cháy nổ xe khách ở khu vực này vào rạng sáng 12-2.

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả - Ảnh 4.

Vụ cháy xe xảy ra vào sáng 12-2 ở khu vực Đèo Cả (thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk)

Hiện nay lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết nhằm giảm áp lực cho tuyến đường. Tuy nhiên, do lượng xe quá đông nên tình trạng ùn tắc chưa thể giải quyết ngay.

Đến cuối buổi sáng, giao thông qua Đèo Cả mới dần được cải thiện, song vẫn còn xảy ra tình trạng di chuyển chậm cục bộ.

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả - Ảnh 5.

Giao thông ở khu vực Đèo Cả sáng nay ùn tắc

"Chúng tôi đang điều tiết giao thông đi theo hướng Quốc lộ 1 qua Đèo Cả thay vì đi vào hầm đường bộ. Người tham gia giao thông được khuyến cáo kiên nhẫn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua khu vực đèo"- lãnh đạo Trạm giao thông Ninh Hòa cho hay.

