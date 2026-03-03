Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 - TPHCM cam kết nhiều vấn đề thiết thực

Tiếp xúc cử tri tại phường Trung Mỹ Tây.

Sáng 3-3, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 10 - TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trung Mỹ Tây.

5 ứng cử viên này gồm:

- Ông Hà Hải - Bí thư Chi bộ 7, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Bà Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

- Ông Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Y dược TPHCM; Bí thư Đảng ủy Trường Y; cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Diệu Thuý cam kết sẽ tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật; đồng thời quyết liệt trong giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước, với mục tiêu làm sao để pháp luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Diệu Thuý trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Diệu Thuý cũng kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở vật chất, bảo đảm bình đẳng về cơ hội học tập; đồng thời có chính sách thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Ngoài ra, bà Trần Thị Diệu Thuý cho biết sẽ chú trọng nâng cao chất lượng y tế, từ đội ngũ bác sĩ đến các đơn vị như bệnh viện, hệ thống y tế dự phòng.

TS - luật sư Hà Hải trình bày chương trình hành động.

Trong chương trình hành động, ông Hà Hải cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với chuyên môn về pháp luật, ông tập trung 5 ưu tiên, gồm: Trợ giúp pháp lý và an sinh xã hội (miễn phí); tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật; chú trọng việc chuyển đổi số gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân; thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật.

"Cùng với hơn 10.000 luật sư đồng nghiệp và các chuyên gia pháp lý, chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn, phổ biến pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến các nhóm, học sinh - sinh viên, người lao động và doanh nghiệp tại địa phương nơi tôi ứng cử" - ông Hà Hải cam kết.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Thanh cho hay với 30 năm công tác, ông hiểu rằng điều người dân mong đợi không chỉ là lời hứa, mà còn là những quyết sách chạm đúng vấn đề đời sống.

"Tôi biết phường Trung Mỹ Tây đang đối diện những áp lực cụ thể: chi phí sinh hoạt tăng, kẹt xe, ngập nước, hộ kinh doanh gặp khó khăn. Nếu được tín nhiệm, tôi xin cam kết 3 vấn đề ưu tiên, gồm: Chi phí sinh hoạt và ổn định giá cả; giám sát, thúc đẩy tiến độ về giao thông và vấn đề ngập nước; đẩy mạnh số hóa triệt để theo hướng thực chất về hộ kinh doanh, doannh nghiệp và môi trường sống" - ông Thanh nói.

Ông Phạm Văn Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri còn có 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND TPHCM thuộc tổ bầu cử số 29, gồm: Ông Phạm Huy Bình (Giám đốc Sở Du lịch TPHCM); bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây); ông Đỗ Ngọc Huy (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM); bà Lê Thị Trúc Lâm (Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận); bà Huỳnh Thị Phúc (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM).

Các ứng cử viên cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thường xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.