Các ứng viên tiếp xúc cử tri ở điểm bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Các ứng viên tiếp xúc cử tri ở điểm bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hội nghị với 200 đại biểu tham dự, nơi các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến của cử tri

Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với sự tham dự của 200 cử tri, đại diện cho 2.809 cử tri thuộc diện bầu cử sớm trên địa bàn. 

Tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm các ông, bà: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Các ứng cử viên tiếp xúc với 200 cử tri phường Tam Thắng

Các ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; Lê Đình Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung vào những định hướng lớn như phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, ông Lê Ngọc Sơn cam kết tham gia hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí, ông cho biết sẽ tăng cường giám sát đầu tư hạ tầng cảng biển, logistics, tạo động lực tăng trưởng và việc làm; đồng thời kiến nghị các chính sách đãi ngộ phù hợp cho lực lượng lao động bám biển, giữ biển.

Phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử 2026 - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Về an sinh xã hội, ông Sơn cho hay sẽ theo sát việc thực thi các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế, chế độ đối với cán bộ cơ sở, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được thực hiện đầy đủ, không gián đoạn.

Trong khi đó, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Thúy xác định trọng tâm hành động là lĩnh vực văn hóa và con người. Bà cam kết là cầu nối phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, hướng đến xây dựng TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử 2026 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Đồng thời, kiên định bảo vệ các giá trị truyền thống trước làn sóng văn hóa ngoại lai; đẩy mạnh đưa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật cách mạng vào học đường nhằm giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng văn hóa - thể thao hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm nghệ thuật đặc trưng như cải lương, hát bội, xiếc rối, qua đó thúc đẩy kinh tế du lịch biển và quảng bá hình ảnh thành phố.

Ở cấp HĐND, ứng cử viên Võ Văn Dũng cam kết thực hiện tốt chức năng giám sát, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử 2026 - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu

Cùng với đó, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, tích cực đề xuất giải pháp trong các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quan tâm bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Tam Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử 2026 - Ảnh 5.

Các cử tri trình bày ý kiến tại hội nghị


Tin liên quan

TPHCM: Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri

TPHCM: Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri

(NLĐO) - Công an cấp xã phối hợp Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri

(NLĐO)- Phường Phước Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM trình bày chương trình hành động

Ông Võ Văn Minh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định nếu trúng cử sẽ làm tốt việc việc truyền đạt những ý kiến của cử tri đến Quốc hội và HĐND TPHCM

Phó giám đốc ứng cử viên tổ chức hội nghị Hội Chữ thập đỏ Sở Văn hóa Ủy ban MTTQ cử tri đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Văn phòng Chủ tịch nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo