Các ứng viên tiếp xúc cử tri ở điểm bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, TPHCM

Ngày 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với sự tham dự của 200 cử tri, đại diện cho 2.809 cử tri thuộc diện bầu cử sớm trên địa bàn.

Tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm các ông, bà: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các ứng cử viên tiếp xúc với 200 cử tri phường Tam Thắng

Các ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; Lê Đình Thắng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung vào những định hướng lớn như phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, ông Lê Ngọc Sơn cam kết tham gia hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí, ông cho biết sẽ tăng cường giám sát đầu tư hạ tầng cảng biển, logistics, tạo động lực tăng trưởng và việc làm; đồng thời kiến nghị các chính sách đãi ngộ phù hợp cho lực lượng lao động bám biển, giữ biển.

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Về an sinh xã hội, ông Sơn cho hay sẽ theo sát việc thực thi các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế, chế độ đối với cán bộ cơ sở, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được thực hiện đầy đủ, không gián đoạn.

Trong khi đó, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Thúy xác định trọng tâm hành động là lĩnh vực văn hóa và con người. Bà cam kết là cầu nối phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, hướng đến xây dựng TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Đồng thời, kiên định bảo vệ các giá trị truyền thống trước làn sóng văn hóa ngoại lai; đẩy mạnh đưa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật cách mạng vào học đường nhằm giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng văn hóa - thể thao hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm nghệ thuật đặc trưng như cải lương, hát bội, xiếc rối, qua đó thúc đẩy kinh tế du lịch biển và quảng bá hình ảnh thành phố.

Ở cấp HĐND, ứng cử viên Võ Văn Dũng cam kết thực hiện tốt chức năng giám sát, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu

Cùng với đó, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, tích cực đề xuất giải pháp trong các lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quan tâm bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các cử tri trình bày ý kiến tại hội nghị




