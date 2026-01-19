Sáng 19-1, tin từ Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu hai du khách bị sóng cuốn trôi.

Lực lượng chức năng giải cứu hai du khách nước ngoài

Theo đó, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân), 4 du khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch và 1 hướng dẫn viên tham quan, tắm biển.

Trong lúc tắm biển, hai du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hòa Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng Biên phòng tổ chức cứu nạn.

Mặc dù sóng lớn, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, song lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai du khách đến cơ sở y tế để cấp cứu.