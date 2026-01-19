HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ứng cứu kịp thời hai du khách nước ngoài bị sóng cuốn trôi

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc tắm biển, hai du khách nước ngoài bị sóng cuốn trôi, mắc kẹt tại hốc đá nhưng may mắn được giải cứu.

Sáng 19-1, tin từ Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu hai du khách bị sóng cuốn trôi.

Ứng cứu hai du khách nước ngòai mắc kẹt do sóng cuốn trôi tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu hai du khách nước ngoài

Theo đó, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân), 4 du khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch và 1 hướng dẫn viên tham quan, tắm biển.

Trong lúc tắm biển, hai du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hòa Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng Biên phòng tổ chức cứu nạn.

Mặc dù sóng lớn, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, song lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai du khách đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Tin liên quan

Một du khách Nga bị sóng cuốn tử vong tại bãi biển Mũi Né

Một du khách Nga bị sóng cuốn tử vong tại bãi biển Mũi Né

(NLĐO) - Trong lúc tắm biển ở Mũi Né, một du khách Nga bị sóng cuốn trôi, dù được đưa vào bờ nhưng đã tử vong sau đó

Kỳ tích: Tìm thấy người thứ 2 trong 3 người ở Lý Sơn bị sóng cuốn trôi sau 2 ngày

(NLĐO) - Ông Lê Văn Sanh, người thứ 2 trong 3 người bị sóng cuốn mất tích ở Lý Sơn giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ được tìm thấy sau gần 2 ngày trên biển

Kịp thời cứu 5 người bị sóng cuốn ở Mỹ Khê

(NLĐO) – Trong lúc tắm biển, 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa, được tổ quản lý biển Mỹ Khê ứng cứu thành công.

tỉnh Đắk Lắk mắc kẹt du khách nước ngoài sóng cuốn trôi ứng cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo