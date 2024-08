Việc tích hợp công nghệ IoT vào các hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu hỏa hoạn. VNPT iAlert - nền tảng truyền tin và cảnh báo sự cố do VNPT phát triển là giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ IoT trong phòng cháy chữa cháy.

VNPT iAlert - nền tảng truyền tin và cảnh báo sự cố do VNPT phát triển là giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ IoT trong phòng cháy chữa cháy (Ảnh: VNPT)

Ứng dụng công nghệ IoT trong phòng cháy chữa cháy

IoT (Internet of Things) là khái niệm mô tả mạng lưới các thiết bị vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng…được kết nối với Internet và có khả năng thu thập, chia sẻ dữ liệu với nhau. Các thiết bị này thường được trang bị cảm biến, phần mềm, và các công nghệ khác để giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách tự động, ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, y tế, nông nghiệp, sản xuất, cứu hoả và quản lý năng lượng.

Công nghệ IoT cung cấp các giải pháp sáng tạo có thể truyền tải thông tin tức thời, giúp cảnh báo sự cố cho khách hàng và cơ quan chức năng nhanh chóng và đầy đủ thông tin.

Hệ thống này báo động hoạt động dựa trên IoT có thể phát hiện cháy chính xác hơn và cung cấp thông tin vị trí chính xác, giúp người dân sơ tán an toàn và cứu hộ phản ứng hiệu quả hơn; có thể gửi cảnh báo đồng thời tới nhiều bên liên quan, bao gồm cư dân tòa nhà, quản lý cơ sở vật chất và cứu hộ. Giao tiếp thời gian thực này đảm bảo mọi người được thông báo kịp thời, tạo điều kiện cho các biện pháp kịp thời và giảm thiểu thiệt hại tiềm năng. Một ưu điểm quan trọng khác của công nghệ IoT trong an toàn cháy là khả năng theo dõi và quản lý từ xa. Tận dụng sức mạnh của IoT, chúng ta đang tiến gần hơn đến việc tạo ra môi trường an toàn hơn cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

VNPT iAlert – giải pháp hữu hiệu trong phòng cháy chữa cháy

Với mục tiêu giúp khách hàng có thể chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, VNPT đã cung cấp nền tảng truyền tin và cảnh báo sự cố VNPT iAlert. Đây là giải pháp giám sát, cảnh báo sớm và thông minh ứng dụng công nghệ IoT cho Cảnh sát PCCC và doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trên đa nền tảng với mục tiêu phòng tránh cháy nổ, an toàn của người dân và doanh nghiệp.

Nền tảng VNPT iAlert được xây dựng dựa trên những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, bao gồm: thiết bị đầu cuối có thể tích hợp vào hệ thống hiện có của cơ sở khách hàng, gửi và nhận tin cảnh báo; ứng dụng website giám sát, quản lý thiết bị cho khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ cho kỹ thuật và kinh doanh trong công tác triển khai dịch vụ, lắp đặt, hỗ trợ sau bán hàng.

Nền tảng VNPT iAlert hỗ trợ quản lý các hoạt động PCCC tại các cơ sở của khách hàng: Sơ đồ tòa nhà, camera, thiết bị PCCC... có ý nghĩa to lớn trong công tác hỗ trợ và ứng cứu khi có sự cố khẩn cấp. Các cơ sở tiếp nhận thông tin báo cháy sớm nhất và chủ động trong việc giám sát về công tác PCCC tại cơ sở, đảm bảo tài sản doanh nghiệp, an toàn CBNV, khách hàng và người dân xung quanh. VNPT iAlert giúp cơ sở tuân thủ các quy định và quy chuẩn về an toàn cháy nổ, cảnh báo thông tin sự cố đồng thời giúp xây dựng lòng tin và sự tự tin cho nhân viên và khách hàng trong làm việc và tương tác với doanh nghiệp.

Với VNPT iAlert, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi nhật ký sự cố, nhật ký ứng cứu khi có sự cố xảy ra trên thiết bị; Liên kết cơ quan PCCC gần nhất để xử lý các sự cố cháy nổ nhanh nhất, kịp thời đảm bảo an sinh xã hội; Kết hợp với các tài nguyên hỗ trợ khả dụng, hiệu quả cứu người sẽ được nâng cao, giảm hậu quả do hỏa hoạn gây ra xuống mức thấp nhất,tiết kiệm & tối ưu chi phí quản lý.

Hiện nền tảng VNPT iAlert đã được triển khai cho nhiều khách hàng trên cả nước như: Đại học Kinh doanh và công nghệ, VNPost, Tập đoàn công nghệ đá quý Doji, Bệnh viện Đức Giang….