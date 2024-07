VNPT giành Giải I tại cuộc thi AI quốc tế về xử lý ảnh

AI City Challenge là cuộc thi nằm trong khuôn khổ hội nghị CVPR, hội nghị chuyên ngành uy tín nhất trong lĩnh vực thị giác máy tính. Bên cạnh các đề bài quen thuộc như theo dõi đối tượng trên nhiều camera, phân tích và mô tả tình huống giao thông, hay phát hiện hành vi không đội mũ bảo hiểm của người lái xe máy, AI City Challenge năm nay công bố một hạng mục mới với độ phức tạp rất cao là phát hiện vật thể từ camera mắt cá (Road Object Detection in Fish-Eye Cameras).

Nhóm kỹ sư VNPT công bố hai nghiên cứu khoa học tại Hội thảo CVPR tại Mỹ

Bài toán này yêu cầu xử lý dữ liệu hình ảnh từ ống kính camera giao thông góc siêu rộng, bao gồm toàn cảnh 180 độ và 360 độ quan sát. Các đội thi phải đối mặt với thách thức xác định các đối tượng như xe buýt, xe máy, ô tô, người đi bộ, và xe tải từ hình ảnh bị cong vênh, bóp méo, đối tượng nhỏ, và mất cân bằng dữ liệu.

VNPT đạt giả tại hạng mục phát hiện vật thể từ camera mắt cá, đây là hạng mục có độ phức tạp rất cao

Hiện nay, camera mắt cá đang được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giao thông thông minh tại nhiều quốc gia tiên tiến. Công nghệ này giúp giảm thiểu điểm mù và mở rộng tầm quan sát mà không cần tăng số lượng camera. Bởi tính ứng dụng cao, trong tổng số 726 đội tham gia AI City Challenge 2024, có tới 403 đội đăng ký tranh tài ở thử thách phát hiện vật thể từ camera mắt cá. Đối với nhóm kỹ sư AI trẻ của VNPT, bài toán mới tại AI City Challenge năm nay là cơ hội để cọ xát, đồng thời, khẳng định vị thế công nghệ "Make in Vietnam" trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới. Mô hình AI mà nhóm kỹ sư sử dụng trong bài thi chính là một trong những mô hình mà nhóm ứng dụng để phát triển nền tảng nhận diện hình ảnh VNPT SmartVision.



Thời gian qua, VNPT đã phát triển VNPT SmartVision để đáp ứng các nhu cầu về nghiệp vụ xử lý hình ảnh trên thị trường với bốn nhóm tính năng chính là giám sát giao thông, giám sát an ninh, số hóa văn bản, nhận diện và tìm kiếm khuôn mặt. Đối với giao thông và giám sát an ninh, giải pháp đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành lớn như Bình Phước, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Tây Ninh, Bắc Giang, và Ninh Bình. Trong đó, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, VNPT Smart Vision đã được tích hợp tại hơn 120 camera giúp các lực lượng chức năng quản lý, phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ xe sai quy định, phát hiện tai nạn giao thông... Theo đó, số vi phạm trên địa bàn đã giảm tới 80%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực.