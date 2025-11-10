HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông

Huế Xuân

(NLĐO) - Đối với ngành giáo dục, việc giáo dục ý thức, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần đổi mới.

Sáng 10-11, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông TP HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Văn phòng Bộ GD-ĐT) phối hợp với Báo Công lý tổ chức lễ phát động 4 cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông - Ảnh 1.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, Bộ GD-ĐT - kêu gọi học sinh, sinh viên trên cả nước tham dự cuộc thi

Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông - Ảnh 2.

Bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, hy vọng cuộc thi sẽ trở thành một hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), góp phần đưa pháp luật vào đời sống một cách sinh động, gần gũi và hiệu quả hơn.

Tại buổi phát động, ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, nhấn mạnh vấn đề an toàn giao thông luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tai nạn giao thông không chỉ gây tổn thất về người và của mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

"Trong ngành giáo dục, việc hình thành ý thức, văn hóa giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên, cần đổi mới theo xu hướng công nghệ số" - ông Lợi cho biết.

Theo bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, việc áp dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật là hướng đi tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật, lan tỏa ý thức chấp hành và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong toàn xã hội.

"Các cuộc thi trực tuyến được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ truy cập trên các thiết bị có kết nối internet. Đặc biệt, với ứng dụng AI trong khâu chấm điểm, thống kê và phân tích dữ liệu, các thí sinh có thể yên tâm rằng các cuộc thi hoàn toàn công bằng, minh bạch và khách quan" - bà Phương cho biết.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông - Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng hào hứng tham gia cuộc thi

Áp dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông - Ảnh 4.

Ban tổ chức cùng khách mời tham dự lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” sáng 10-11

Theo kế hoạch, sau lễ phát động, 4 cuộc thi sẽ đồng thời diễn ra từ ngày 15-11 đến hết ngày 23-11, được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng số, cho phép thí sinh ở mọi miền Tổ quốc tham gia. Việc triển khai cả 4 cuộc thi cùng một thời điểm nhằm tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, thống nhất thông điệp về an toàn giao thông.

4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông

1. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về việc tham gia giao thông trên đường cao tốc"

2. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024" và kỹ năng lái xe an toàn.

3. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông".

4. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông".

Thí sinh tham gia thi truy cập website https://cuocthi.congly.vn để đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã sử dụng ở các thi trước đó.



TP HCM an toàn giao thông trí tuệ nhân tạo AI giao thông Văn minh sinh viên cuộc thi trực tuyến
