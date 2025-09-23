Ưng Hoàng Phúc bị mời lên làm việc, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi

Ưng Hoàng Phúc lên cơ quan công an làm việc

Trong khi ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị mời lên làm việc liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có nhiều hình ảnh nhạy cảm thì ca sĩ Khánh Phương lên tiếng xin lỗi.

MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng

Cụ thể sau khi ra mắt, cư dân mạng phát hiện trong MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng có một số hình ảnh liên quan đến trang cá độ, nhà cái.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 giọng ca Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Tuy nhiên, khi dư luận phản ánh, chỉ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị mời lên cơ quan công an làm việc sáng 23-9.

Khánh Phương xin lỗi khán giả

Trong lúc đó, ca sĩ Khánh Phương đã lên tiếng xin lỗi khán giả. Cụ thể, Khánh Phương cho biết: "Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của 1 công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB66. Họ muốn xuất hiện logo 1 vài cảnh nhỏ trong MV "Anh em trước sau như một!" Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép 1 vài cảnh có logo.

Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép ĐKKD của Công ty MB66 này! Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc.

Khánh Phương cung cấp thông tin về công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB66

Nhưng vì sự sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo này đã khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc thất vọng cho các "fan" và khán giả đã yêu mến nhóm!!! Thật sự Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan! Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng nhóm không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc. Khánh Phương cùng anh em trong nhóm gửi đến lời xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất đến quí vị.

Hiện tại Khánh Phương và nhóm vẫn rất tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này!! Rất mong và hy vọng khán giả sẽ phần nào thông cảm và hiểu cho sự sơ suất quá lớn này!".

Ca sĩ Khánh Phương cũng chia sẻ bản thân mong khán giả cho nhóm Ngũ hổ tướng được sửa sai và tiếp tục được cống hiến.

Những chia sẻ của Khánh Phương tiếp tục làm mạng xã hội dậy sóng. Nhiều ý kiến thắc mắc sao Khánh Phương có thể không biết đây là trang cờ bạc.

Trước ý kiến này, anh cho biết: "nhiều bạn vào hỏi tôi tại sao nói không biết MB66 là trang cờ bạc thì xin cho phép nói rõ. Ví dụ, công ty chuyên cầm đồ như F88 rất nổi tiếng chẳng lẽ công ty họ lấy tên có 88 hay 66, 99 đều là công ty cờ bạc sao... nên Phương cùng các anh em rất tiếc vì sự cố lần này.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy cái lỗi lớn nhất có lẽ thuộc về bản thân mình! Tôi sẵn sàng chấp nhận chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu có".

Trước những chia sẻ của Khánh Phương, cư dân mạng ý kiến " thà đừng nói gì còn hơn".