Pháp luật

MV dính nghi vấn quảng cáo cá độ, Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị công an mời làm việc

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã gởi thư mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc do xuất hiện web cá độ trong MV mới ra mắt của nhóm này

Ngày 22-9, một nguồn tin cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP HCM đã gởi giấy mời nhóm nghệ sĩ, ê kip tham gia phim ngắn và MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc.

MV dính nghi vấn quảng cáo cá độ, Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị công an mời làm việc- Ảnh 1.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng có ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Theo đó, giấy mời được gởi đến ông Nguyễn Quốc Thanh (tức ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, SN 1981) cùng các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng là ca sĩ Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy. Những người này sẽ làm việc với lực lượng công an TP HCM vào lúc 8 giờ ngày 23-9 để làm rõ hành vi quảng cáo cờ bạc trong MV vừa ra mắt.

MV dính nghi vấn quảng cáo cá độ, Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ Hổ Tướng bị công an mời làm việc- Ảnh 2.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trên Facebook

Theo đó, trong MV vừa ra mắt nhóm này đã cho xuất hiện tên một trang web cá độ khi liên tục xuất hiện tên web trên ly nước, trên áo, bao bì,...Cư dân mạng cho rằng nhóm này đang công khai quảng cáo cờ bạc chứ không còn là trá hình; đồng thời cư dân mạng đề nghị Công an TP HCM vào cuộc, xử lý nghiêm để làm gương.

Trên trang Facebook có tick xanh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó". 

Hiện vụ việc đang xôn xao dư luận và Công an TP HCM đang khẩn trương làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người

(NLĐO) - Nhóm thanh niên mặc áo học sinh nhưng có hành vi côn đồ, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên khác chưa tròn 16 tuổi.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi

Chân dung 2 ông trùm đường dây cờ bạc vừa bị Công an TP HCM bắt

(NLĐO) - Hơn 300 trinh sát Công an TP HCM chia làm nhiều mũi tấn công đã triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng.

Ưng Hoàng Phúc cờ bạc Ngũ Hổ Tướng
