HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thủy?

Thùy Trang

(NLĐO) - Không còn là tin đồn: Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy chính thức tái hợp, cả bầu trời thanh xuân ùa về!

Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy tái hợp

Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thuỷ? - Ảnh 1.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy

"Cặp đôi thanh xuân" của thế hệ 8x, 9x đời đầu Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy đã chính thức tái hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Không còn là những ngây ngô ngày cũ, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy mang đến "Chốn tim mình nương náu" - một bản ballad đầy trải nghiệm, là hoài niệm về một tình yêu đậm sâu nhưng chẳng nợ nhau gì.

"Chốn tim mình nương náu" là một bản ballad nhạc Hoa lời Việt, có tựa đề gốc là "Thẩm viên ngoại". Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, là tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt.

Lời bài hát đưa người nghe trở về đoạn đường quá khứ, nơi cả hai như "kẻ mù" không lối về, để rồi kỷ niệm dù có nắm giữ cũng phải "xin giã từ".

Màn tái hợp lần này của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không chỉ thỏa mãn "cơn khát" của người hâm mộ 8X-9X, còn là một làn gió mới mẻ cho đường đua Vpop khi thị trường đang rất sôi động với sự cạnh tranh khốc liệt của thế hệ thần tượng mới.

Với lời Việt đầy tự sự của Mai Fin và phần nhạc Hoa đầy cảm xúc, "Chốn tim mình nương náu" hứa hẹn sẽ là một bản ballad quốc dân mới, chạm đến trái tim của bất cứ ai đã biết yêu và từng biết đau.

Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thuỷ? - Ảnh 2.

Cả hai đều là thần tượng đời đầu của showbiz Việt

Ban đầu cặp sao định không quay MV, chỉ hát live band sân khấu rồi dựng thành clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng sau đó họ quyết định dành một ngày đi quay hình cho bài hát tại một bối cảnh ở TP HCM.

Nội dung MV đơn giản, hai ca sĩ chỉ đơn thuần đứng hát, không đầu tư nhiều về câu chuyện. Điều quan trọng đối với nhiều fan thời thanh xuân của họ là hai thần tượng cùng hát trong một khung hình.

Tình bạn 23 năm của Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy

Tròn 23 năm ca khúc "Mỗi người một nơi" ra mắt và cũng là kỷ niệm tình bạn giữa hai anh em, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đã suy nghĩ chọn một bài đánh dấu cột mốc đó. "Chốn tim mình nương náu" đã được cả hai lựa chọn kỹ lưỡng để tái hợp.

Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thuỷ? - Ảnh 3.

Vợ chồng Thu Thủy và vợ chồng Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Trong thời gian qua mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai".

Ngay trong ngày quay MV "Chốn tim mình nương náu", Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc, Kin Nguyễn - chồng của Thu Thủy cũng có mặt túc trực toàn thời gian để chăm chút, động viên tinh thần cho "nửa kia" của mình.

Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thuỷ? - Ảnh 4.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc

Với sự kết hợp trong sản phẩm "Chốn tim mình nương náu", Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới trên khắp cả nước. Cặp song ca hi vọng "Chốn tim mình nương náu" sẽ sớm trở nên quen thuộc với khán giả, giống như những bản nhạc họ từng kết hợp trong suốt 23 năm qua như "Mỗi người một nơi", "Trở về", "Anh không muốn bất công với em"...

Ưng Hoàng Phúc tìm đến Phật pháp

Ưng Hoàng Phúc Thu Thủy tình bạn của Ưng Hoàng Phúc- Thu Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo