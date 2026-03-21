Ưng Hoàng Phúc nói gì về mối quan hệ với Thu Thủy?

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy

"Cặp đôi thanh xuân" của thế hệ 8x, 9x đời đầu Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy đã chính thức tái hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Không còn là những ngây ngô ngày cũ, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy mang đến "Chốn tim mình nương náu" - một bản ballad đầy trải nghiệm, là hoài niệm về một tình yêu đậm sâu nhưng chẳng nợ nhau gì.

"Chốn tim mình nương náu" là một bản ballad nhạc Hoa lời Việt, có tựa đề gốc là "Thẩm viên ngoại". Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, là tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt.

Lời bài hát đưa người nghe trở về đoạn đường quá khứ, nơi cả hai như "kẻ mù" không lối về, để rồi kỷ niệm dù có nắm giữ cũng phải "xin giã từ".

Màn tái hợp lần này của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không chỉ thỏa mãn "cơn khát" của người hâm mộ 8X-9X, còn là một làn gió mới mẻ cho đường đua Vpop khi thị trường đang rất sôi động với sự cạnh tranh khốc liệt của thế hệ thần tượng mới.

Với lời Việt đầy tự sự của Mai Fin và phần nhạc Hoa đầy cảm xúc, "Chốn tim mình nương náu" hứa hẹn sẽ là một bản ballad quốc dân mới, chạm đến trái tim của bất cứ ai đã biết yêu và từng biết đau.

Ban đầu cặp sao định không quay MV, chỉ hát live band sân khấu rồi dựng thành clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng sau đó họ quyết định dành một ngày đi quay hình cho bài hát tại một bối cảnh ở TP HCM.

Nội dung MV đơn giản, hai ca sĩ chỉ đơn thuần đứng hát, không đầu tư nhiều về câu chuyện. Điều quan trọng đối với nhiều fan thời thanh xuân của họ là hai thần tượng cùng hát trong một khung hình.

Tròn 23 năm ca khúc "Mỗi người một nơi" ra mắt và cũng là kỷ niệm tình bạn giữa hai anh em, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đã suy nghĩ chọn một bài đánh dấu cột mốc đó. "Chốn tim mình nương náu" đã được cả hai lựa chọn kỹ lưỡng để tái hợp.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Trong thời gian qua mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai".

Ngay trong ngày quay MV "Chốn tim mình nương náu", Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc, Kin Nguyễn - chồng của Thu Thủy cũng có mặt túc trực toàn thời gian để chăm chút, động viên tinh thần cho "nửa kia" của mình.

Với sự kết hợp trong sản phẩm "Chốn tim mình nương náu", Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới trên khắp cả nước. Cặp song ca hi vọng "Chốn tim mình nương náu" sẽ sớm trở nên quen thuộc với khán giả, giống như những bản nhạc họ từng kết hợp trong suốt 23 năm qua như "Mỗi người một nơi", "Trở về", "Anh không muốn bất công với em"...