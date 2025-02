Ứng phó linh hoạt trước biến động của thế giới

Giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hướng dẫn, phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên năm 2025 để bổ sung đầu tư cho phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực rủi ro cao; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, trình phương án xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài như ngân hàng yếu kém, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; các khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, TP Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, trong đó thực hiện nghiêm Nghị định 168/CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông.