Kinh tế

UOB điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Theo chuyên gia UOB, rủi ro lạm phát do tác động từ giá năng lượng khiến ngân hàng này điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam

Tại sự kiện “The Year Ahead 2026” tổ chức ở TPHCM ngày 10-4, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB (Singapore), cho biết ngân hàng này vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Theo ông Suan Teck Kin, dù tăng trưởng GDP có dấu hiệu chững lại, nền kinh tế Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ, cùng với đà tăng của xuất khẩu và dòng vốn FDI trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp diễn.

Tuy nhiên, rủi ro cũng hiện hữu khi Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch năm 2025. Mức độ phụ thuộc cao này khiến Việt Nam dễ bị tác động bởi các chính sách thuế quan và hạn chế thương mại từ Mỹ. Dù một số phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) đã giúp rõ ràng hơn về khung pháp lý, áp lực đối với doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn kéo dài.

"Trong bối cảnh này, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu chiến lược, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác tối đa 16 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, bao gồm CPTPP, RCEP và EVFTA, đồng thời mở rộng sang các thị trường nhập khẩu tăng trưởng nhanh tại Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và một số khu vực của châu Âu" – chuyên gia của UOB nêu.

UOB dự báo lãi suất ổn định của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Suan Teck Kin chia sẻ tại sự kiện ngày 10-4 ở TPHCM

Đáng chú ý, theo ông Suan Teck Kin, rủi ro lạm phát đang gia tăng do tác động lan tỏa từ giá năng lượng, khiến UOB điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 và kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ duy trì chính sách tiền tệ ổn định trong suốt năm 2026. Trước đó, UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong năm nay.

Nhận định của các chuyên gia UOB trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng với sự chủ trì của Thống đốc Phạm Đức Ấn. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại nhận định việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào. Qua đó, tạo dư địa để tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tới chiều nay 10-4, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, với mức giảm khoảng 0,5 điểm % so với biểu lãi suất vài ngày trước, như ABBank, VPBank, SeABank, VietABank…

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) là ngân hàng mới nhất công bố giảm lãi suất huy động các kỳ hạn. Từ ngày 11-4, BVBank giảm lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng là 0,3 điểm % và kỳ hạn từ 15-36 tháng là 0,5 điểm %.

UOB dự báo lãi suất ổn định của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 - Ảnh 3.

Lãi suất huy động online của BVBank sau điều chỉnh, áp dụng từ ngày 11-4


Chuyên gia UOB dự báo mới nhất về giá vàng

Chuyên gia UOB dự báo mới nhất về giá vàng

(NLĐO) – Dù giá vàng trong ngắn hạn có thể chịu áp lực bán nhưng mức cao nhất trong năm nay có thể lên 5.400 USD/ounce.

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực ASEAN về mức độ lạc quan

(NLĐO) - Đây là kết quả Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) do Ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore) công bố, chiều 20-11

UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Báo cáo mới đây của United Overseas Bank (UOB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7%,

ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất gửi tiết kiệm lãi suất
