Kinh tế

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực ASEAN về mức độ lạc quan

Thái Phương

(NLĐO) - Đây là kết quả Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) do Ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore) công bố, chiều 20-11

Việt Nam ghi nhận điểm số cao nhất trên chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB vừa được ra mắt, với 67 điểm - cao hơn nhiều so với mức trung bình khu vực là 54 và tăng 3 điểm so với năm ngoái. Điều này phản ánh niềm tin bền vững của người tiêu dùng Việt Nam đối với cả nền kinh tế quốc gia và triển vọng tài chính cá nhân. 

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB được xây dựng dựa trên 6 chỉ số thành phần đo lường nhận định của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai cũng như tình hình tài chính cá nhân.

Ở khía cạnh vĩ mô, hơn 8 trong 10 người tham gia khảo sát tại Việt Nam bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế chung. Tâm lý này được củng cố bởi kết quả kinh tế vĩ mô ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, bao gồm mức tăng trưởng GDP đạt 7,52% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất kể từ năm 2011.

"Người tiêu dùng Việt Nam thể hiện sự tự tin vượt trội so với các nước trong khu vực, được duy trì bất chấp những bất ổn toàn cầu, bao gồm các chính sách thuế quan của Mỹ được công bố vào ngày 2-4-2025. Giá hàng hóa bình ổn cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định đã góp phần củng cố triển vọng tích cực. Dự báo kinh tế mới nhất của UOB, đã điều chỉnh mức tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam lên 7,7%, từ mức 7,5%" – ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, nói.

UOB: Người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu ASEAN về lạc quan kinh tế - Ảnh 2.

UOB vừa điều chỉnh dự báo mức tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam lên 7,7%, từ mức 7,5%

Niềm tin vào môi trường kinh tế vĩ mô đã chuyển hóa thành sự lạc quan về tài chính cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam. Hơn 70% người tham gia khảo sát kỳ vọng tình hình tài chính của họ sẽ cải thiện trong năm tới. Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng đã giảm so với năm ngoái.

Khi lo ngại về lạm phát giảm bớt, người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề rộng hơn chẳng hạn như yếu tố môi trường. Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm hiện là mối quan tâm hàng đầu của 66% người tham gia khảo sát, vượt trên các yếu tố kinh tế như thuế quan của Mỹ (59%). 

Sự thay đổi này đã định hình lại hành vi mua sắm, khi cứ 3 người tiêu dùng Việt Nam thì có 1 người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện với môi trường, cao hơn mức trung bình khu vực 11 điểm %.

UOB: Người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu ASEAN về lạc quan kinh tế - Ảnh 3.

Theo khảo sát, cứ 3 người tiêu dùng Việt Nam thì có 1 người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh: Lê Tỉnh

Thói quen tiết kiệm của người tiêu dùng Việt Nam vẫn cho thấy sự ổn định, với tám trong mười người tiêu dùng cho biết họ tiết kiệm hơn 10% thu nhập hàng tháng, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ. Tiền gửi cố định tại ngân hàng vẫn là hình thức đầu tư phổ biến nhất, được 93% người tham gia khảo sát lựa chọn, cho thấy xu hướng thận trọng gia tăng ở người tiêu dùng Việt.

Nghiên cứu ACSS 2025 của UOB khảo sát 5.000 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 65 tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Khảo sát được thực hiện trực tuyến từ tháng 5 đến 6-2025, phối hợp với công ty tư vấn quản lý toàn cầu Boston Consulting Group.

người tiêu dùng tăng trưởng kinh tế UOB uob việt nam
