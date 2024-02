Đầu giờ chiều 26-2, Vietcombank tiếp tục tăng giá USD lên 24.850 đồng/USD, tăng 60 đồng mỗi USD so với hôm qua.



Eximbank, BIDV giao dịch đồng USD ở mức cao hơn, quanh 25.550 đồng/USD mua vào, 24.860 đồng/USD bán ra.

Tỉ giá trung tâm hôm nay cũng được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh vượt 24.000 đồng vào sáng nay, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 tới nay.

Không chỉ trong ngân hàng, trên thị trường tự do, giá USD cũng tiếp tục tăng. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 25.250 đồng/USD, bán ra 25.310 đồng/USD, tăng thêm 30 đồng USD so với hôm qua.

Giá USD tăng những ngày qua nhưng các chuyên gia cho rằng áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ chỉ trong ngắn hạn

Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết biến động tăng của tỉ giá trong ngắn hạn khi một số khoản thanh toán nợ vay nước ngoài đến hạn. Diễn biến này là bình thường và không quá lo ngại.

Ở góc độ bên ngoài, ông Hoàng Huy, chuyên gia phân tích chiến lược, Công ty chứng khoán Maybank, phân tích việc lãi suất được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục neo cao 5,25 - 5,5% trong ngắn hạn (do kinh tế Mỹ vẫn đang rất mạnh và lạm phát hạ nhiệt chưa như kỳ vọng) tiếp tục là lý do chính giúp chỉ số USD duy trì ở mức cao (khoảng 104 điểm) so với các đồng tiền khác, trong đó có VNĐ.

Căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới tiếp tục căng thẳng, gia tăng tâm lý phòng thủ vào các tài sản an toàn như đồng USD. Trong nước, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư sôi động trở lại trong 2 tháng đầu năm cũng làm tăng nhu cầu ngoại tệ.

"Dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt chưa như kỳ vọng nhưng xu hướng giảm là rõ. FED sẽ không duy trì lãi suất ở mức cao lâu và các thành viên của FED dự báo sẽ có 3 đợt cắt giảm, tổng cộng 0,75 điểm % trong năm nay. Với căng thẳng địa chính trị, tác động với kinh tế là có, đặc biệt là lĩnh vực vận tải với tuyến đường biển Á - Âu nhưng áp lực không đáng kể và vẫn còn cách xa so với đỉnh điểm của giai đoạn COVID-19" - ông Hoàng Huy nói.

Ngoài ra, chuyên gia của chứng khoán Maybank cho rằng không phải nguyên nhân nào gây áp lực lên tỉ giá cũng là tiêu cực, như hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước sôi động hơn trong 2 tháng đầu năm là yếu tố tích cực. Do đó, các áp lực này lên tỉ giá là ngắn hạn. Với việc FED nhiều khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất từ giữa năm 2024 cộng với hồi phục kinh tế của Việt Nam và thặng dư tài khoản vãng lai, VNĐ sẽ mạnh lên trong năm nay và dài hạn hơn.