Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Chiều 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 60 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn thay mặt cho ngành giáo dục và hơn 1,6 triệu nhà giáo, bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, sự hiện diện của 60 thầy cô tại sự kiện hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Các thầy cô đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025 đến từ mọi cấp học, mọi vùng miền, từ đô thị hiện đại đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi. Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó, và sự sáng tạo không ngừng. Dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt học trò yếu thế. Chính các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo", góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của nhà giáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, cô Nguyễn Thu Quyên (Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng) nêu 3 thách thức lớn nhất đối với ngành giáo dục hiện nay. Đó là chênh lệch vùng miền về điều kiện học tập và hạ tầng công nghệ, nhất là khi chuyển đổi số đang trở thành xu thế; áp lực đổi mới chương trình và kiểm tra đánh giá khiến nhiều giáo viên chưa kịp thích ứng; người thầy cần được tiếp thêm niềm tin, động lực và sự đồng hành.

PGS-TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, nêu 3 đề xuất về cơ chế đặc thù. Thứ nhất, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong giao cơ chế đặc thù cho GD-ĐT, đặc biệt là cơ chế đặc thù về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo. Thứ hai, cơ chế đặc thù về tái cấu trúc bên trong các cơ sở giáo dục đại học, nhất là đại học vùng. Thứ ba, cơ chế đầu tư riêng cho các ngành trọng điểm như công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực đặc thù như quốc phòng, an ninh; đồng thời cần đầu tư tập trung để tạo ra sản phẩm cụ thể hơn.

Bổ sung chính sách đãi ngộ phù hợp đối với giáo viên

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các thầy cô giáo lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người. GD-ĐT hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người; là yếu tố quan trọng để bảo đảm sự thành công trong đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững. "Có thể khẳng định nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng, sự phát triển của một quốc gia. Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất"- Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng nêu rõ hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển GD-ĐT thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện.

Thời gian tới, để tiếp tục quyết liệt đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp GD-ĐT. Trong đó, Thủ tướng đề nghị tập trung chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về GD-ĐT. Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng GD-ĐT ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển GD-ĐT, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và tư; thúc đẩy hợp tác công tư. Thứ tư, tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Thứ năm, đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên, chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Muốn có trò giỏi, phải có thầy giỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh muốn có học sinh giỏi, phải có người thầy giỏi. Thành công của giáo dục không phải là nhồi kiến thức cho đầy, tạo ra những chuyên gia giỏi mà cần thắp lên ngọn lửa đam mê, ươm mầm khát vọng, chắp cánh ước mơ, truyền cho thế hệ trẻ lý tưởng, đạo đức, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam...



