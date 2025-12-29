HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo

Thùy Linh

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, làm việc về thu thập dữ liệu người dùng trên nền tảng Zalo.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo - Ảnh 1.

Zalo trở thành tâm điểm tranh cãi khi đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân

Dự kiến, buổi làm việc diễn ra vào sáng 31-12-2025, nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước hết là thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Cùng với đó, VNG cần cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trường hợp Công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân…

Những ngày qua, Zalo trở thành tâm điểm tranh cãi khi đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi và yêu cầu dùng dùng phải chấp nhận điều khoản dịch vụ mới nếu muốn tiếp tục sử dụng nền tảng.

Động thái này khiến không ít người dùng lúng túng, thậm chí phản ứng gay gắt, trong bối cảnh Zalo đã trở thành công cụ liên lạc, làm việc và giao dịch quen thuộc của hàng chục triệu người Việt.

Tin liên quan

Zalo đột ngột cập nhật điều khoản mới có trái luật?

Zalo đột ngột cập nhật điều khoản mới có trái luật?

(NLĐO) - Việc Zalo cập nhật điều khoản mới đang dấy lên làn sóng phản ứng, thậm chí kêu gọi tẩy chay do xuất hiện nhiều nội dung bất lợi về quyền riêng tư.

Zalo có phải là ứng dụng “thuần Việt”?

(NLĐO)- Zalo hiện có khoảng gần 80 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với gần 2 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Nếu không đồng ý cập nhật điều khoản dịch vụ mới của Zalo, điều gì sẽ xảy ra?

(NLĐO)- Không chỉ Zalo, nền tảng công nghệ khác từ lâu cũng yêu cầu người dùng cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân

dữ liệu cá nhân quyền lợi người tiêu dùng Zalo Bộ Công Thương quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân
