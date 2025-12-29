HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Zalo có phải là ứng dụng “thuần Việt”?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Zalo hiện có khoảng gần 80 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với gần 2 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Gần đây, ứng dụng nhắn tin Zalo đã cập nhật một số điều khoản dịch vụ mới. Trong đó, các quy định liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng. 

Một bộ phận bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc cập nhật điều khoản là cần thiết trong bối cảnh Zalo ngày càng mở rộng hệ sinh thái và tích hợp nhiều công nghệ mới.

Ai đứng sau Zalo?

Theo tìm hiểu, Zalo ra mắt từ tháng 8-2012 và hiện là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hàng đầu tại Việt Nam trên cả nền tảng di động và máy tính.

Ông Vương Quang Khải, một kỹ sư công nghệ thông tin của công ty CP VNG, cũng là người đã xây dựng ứng dụng này với mục đích phục vụ người Việt. Ông Khải còn được biết đến là đồng sáng lập VNG, cùng với ông Lê Hồng Minh (hiện là Chủ tịch, kiêm CEO VNG).

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng các nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam, vượt qua nhiều ứng dụng quốc tế như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger, theo các báo cáo định kỳ của Decision Lab. Đến cuối năm 2025, Zalo ghi nhận gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, với khoảng 2 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Không dừng lại ở chức năng nhắn tin, Zalo đang phát triển thành một nền tảng đa dịch vụ. Thông qua hệ sinh thái Zalo Mini App với hơn 6.000 tiện ích hoạt động thường xuyên, người dùng có thể mua sắm, đặt xe, nạp tiền, đăng ký khám bệnh và sử dụng nhiều dịch vụ số khác ngay trên ứng dụng.

Song song đó, Zalo theo đuổi chiến lược phát triển "AI-First". Từ năm 2022 đến nay, nền tảng này liên tục tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, như eKYC, chuyển văn bản thành giọng nói, nhận diện giọng nói, avatar AI, soạn thảo bằng giọng nói hay bộ nhãn dán AI.

Đầu năm 2025, Công ty CP Tập đoàn VNG, đơn vị chủ quản của Zalo, đã thành lập Công ty TNHH Zalo Platforms, chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trên nền tảng Zalo. Ông Vương Quang Khải được chỉ định làm người đại diện quản lý phần vốn góp của VNG tại Zalo Platforms, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch.

Doanh nghiệp này tập trung phát triển các dịch vụ như Zalo Business, Zalo Notification Service (ZNS), Zalo Mini App, những công cụ giúp doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức gửi thông báo, chăm sóc khách hàng và triển khai dịch vụ trực tuyến ngay trong ứng dụng Zalo.

Không chỉ là nền tảng thương mại, Zalo còn tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số khu vực công. Hiện có hơn 17.000 tài khoản Zalo Official Account của các cơ quan nhà nước, đơn vị y tế, giáo dục và dịch vụ công, với hơn 40 triệu lượt theo dõi trên toàn quốc.

Zalo có còn là ứng dụng thuần Việt giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu? - Ảnh 1.

Không phải Zalo,mảng Game mới là trụ cột doanh thu của VNG

Bóng dáng hàng loạt cổ đông nước ngoài

Về VNG, công ty này được coi là "kỳ lân công nghệ" thế hệ đầu tiên được thành lập năm 2004 với tên gọi ban đầu là Vinagame, vốn điều lệ 15 tỉ đồng. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp đã vượt 350 tỉ đồng. Các cổ đông lớn của VNG gồm VNG Limited, Công ty CP Công nghệ BigV, ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải.

Công ty này hiện có 4 cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất gồm VNG Limited (47,93%), Công ty CP Công nghệ BigV (20,8%), ông Lê Hồng Minh (8,85%) và ông Vương Quang Khải (5,34%); còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ. Trong đó, VNG Limited là cổ đông nước ngoài, có trụ sở tại quần đảo Cayman. Đây cũng chính là công ty đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ vào tháng 8-2023 nhưng sau đó đã rút lại.

Thời điểm đó, trong hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Mỹ thể hiện cơ cấu cổ đông tại VNG Limited có sự xuất hiện một loạt tập đoàn lớn, như: Tencent, Ant Group (Trung Quốc) và GIC - quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore. Tuy vậy, ông Lê Hồng Minh và Vương Quang Khải thông qua cơ cấu cổ phiếu biểu quyết vẫn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.900 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Mảng game tiếp tục là trụ cột doanh thu, trong khi lĩnh vực thanh toán điện tử với Zalopay tăng trưởng mạnh cả về người dùng lẫn giá trị giao dịch, góp phần mở rộng hệ sinh thái số của tập đoàn.

