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Thời sự Chính trị

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị giám sát chất lượng xăng E10

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra chất lượng xăng E10

Tiếp tục nội dung chương trình Phiên họp Thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5-2026.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị giám sát chất lượng xăng E10 - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo . Ảnh: Hồ Long

Trình bày Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5 năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ; bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi, đời sống nhân dân được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mới được ban hành, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng. Cử tri và nhân dân quan tâm đến việc triển khai các Dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Một số ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động; tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các Dự án lớn trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các Dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Cần cảnh báo về "hợp đồng kỳ nghỉ"

Cũng tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cho biết nhiều cử tri bày tỏ lo ngại sau các phóng sự phản ánh tình trạng người cao tuổi mất số tiền lớn khi tham gia các "hợp đồng kỳ nghỉ". Theo bà Nguyễn Thanh Hải, các doanh nghiệp thường tổ chức hội thảo tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm hoặc sử dụng nhiều hình thức tiếp thị để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết có trường hợp người mua muốn chấm dứt hợp đồng nhưng tiếp tục bị lôi kéo bởi các đơn vị khác với lời hứa mua lại, khiến họ phải bỏ thêm tiền, thậm chí thế chấp tài sản. Đại biểu đề nghị cơ quan chức năng sớm cảnh báo rộng rãi về loại hình này, đồng thời kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có nhằm bảo vệ người dân, nhất là người cao tuổi.


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