Phó Thủ tướng Thường trực: Minh bạch thông tin về xăng E10, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết sau một ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10 cho động cơ xăng, ghi nhận nhanh từ quản lý thị trường một số Sở Công Thương và một số doanh nghiệp cho thấy người dân sử dụng xăng bình thường. Mức tiêu thụ cơ bản tương đương với trước, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày, thấp hơn lượng tiêu thụ xăng trước ngày 1-6 (32.000 m3/ngày), do một số cửa hàng vẫn còn tiêu thụ lượng xăng khoáng tồn lại.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai, phân phối xăng E10. Ảnh: TTXVN

“Phản ánh của người dân trong những ngày qua lo ngại xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ của các phương tiện, có xảy ra các sự cố nhỏ ban đầu như khó nổ, chết máy (máy nông nghiệp), tuy nhiên cả nước chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào từ xăng” - Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10 đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Chúng ta đã có quá trình dài nghiên cứu về xăng E10. Việc thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học giúp giảm tiêu thụ 10% xăng khoáng, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, giảm phát thải carbon, đồng thời đóng góp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế là công tác thông tin tuyên truyền về xăng sinh học E10 chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất. Một số thông tin về khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10 chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân.

“Giống như chúng ta đã từng cấm đốt pháo, yêu cầu đội mũ bảo hiểm, vấn đề mới bao giờ cũng có những ý kiến khác nhau”- Phó Thủ tướng nói.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý điều kiện quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng nhiên liệu và tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả, bền vững và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội và nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng E10, xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi dùng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các đối tượng này.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành về nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học.