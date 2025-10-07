Danh sách 66 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TP HCM

Ngày 7-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TP HCM tổ chức phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng nhiệm kỳ 2025-2030, cùng Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đã ra mắt đại hội.

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 chụp hình cùng lãnh đạo phường Hòa Hưng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng có 5 thành viên (1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách và 5 Phó Chủ tịch Không chuyên trách). Trong đó, bà Trần Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Hưng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất 66 cá nhân là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nghệ sĩ Việt Hương (tên thật là Nguyễn Thu Hương) là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng. Nghệ sĩ Việt Hương là đại biểu đại diện cho khối Văn nghệ sĩ.

Cũng tại Đại hội, nghệ sĩ Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Nguyễn Hoài Phương cùng nhiều cá nhân khác đã được UBND phường Hòa Hưng trao giấy khen vì có nhiều đóng góp tiêu biểu trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nghệ sĩ Việt Hương (trái) cùng bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng (phải)

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội phường, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, kể từ sau ngày 1-7, phường Hòa Hưng chính thức được thành lập, MTTQ cùng với các đoàn thể đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào bốn nội dung trọng tâm, được khái quát bằng bốn chữ "Đ": Đoàn kết – Đổi mới – Đặc trưng – Đội ngũ.

Theo đó, đoàn kết là yếu tố nền tảng, gắn liền trong mọi hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Đổi mới là yếu tố cần thiết trong bối cảnh mới hiện nay, cần thay đổi để thích ứng, hội nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với đặc trưng, bà Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị các đoàn thể phát huy thế mạnh riêng, tạo dấu ấn đặc thù của khối Mặt trận phường.

Với đội ngũ, bà Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần đưa hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.