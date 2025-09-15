"Rồi 30 năm sau" – Dấu ấn Minh Nhí, Việt Hương trong tác phẩm kinh điển





Từ trái sang: Bảo Kun, Công Danh, Việt Hương, Minh Nhí, Ngọc Duyên tâm sự với khán giả sau suất diễn đầu tiên của vở "Rồi 30 năm sau", tối 14-9-2025

Tối 14-9 tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, khán giả đã có một đêm kịch đầy xúc động khi vở "Rồi 30 năm sau". Đây là tác phẩm kinh điển của bộ đôi tác giả Hà Triều – Hoa Phượng – được tái dựng với hơi thở mới.

Lần trở lại này, dấu ấn đậm nét thuộc về hai nghệ sĩ Việt Hương và NSƯT Minh Nhí khi họ hóa thân trọn vẹn vào những vai diễn phức tạp, vừa mang chất chính kịch, vừa đậm màu hài duyên dáng.

Vở diễn "Rồi 30 năm sau" được NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu cố vấn nghệ thuật

Việt Hương mang hơi thở thời đại vào tác phẩm kinh điển

Đạo diễn Ngọc Duyên đã cho thấy sự tinh tế khi thổi vào tác phẩm lừng danh một nhịp điệu mới, vừa giữ nguyên cái cốt bi – hài xen lẫn của thập niên 60, vừa gắn với tâm thức hôm nay.

Vở kịch xoay quanh bi kịch của gia đình tài phiệt, nơi những âm mưu, bí mật và tình yêu mù quáng của Phán Thức (Công Danh) đã để lại chuỗi oan trái kéo dài ba thập niên.

Long (Bảo Kun), người con trai khao khát tìm hiểu sự thật về cái chết của cha, đã mở ra những nút thắt, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vai diễn bà Phán với nỗi đau đầy nước mắt của thân phận, là vai diễn xuất thần của NS Việt Hương

Không chỉ là một cuộc điều tra gia tộc, "Rồi 30 năm sau" còn là thông điệp về tình yêu, sự tha thứ, và sức nặng của những giá trị gia đình. Chính sự khéo léo trong dàn dựng đã giúp vở diễn không rơi vào cũ kỹ, mà vẫn gây tiếng cười rộn ràng bên cạnh những giọt nước mắt lắng đọng.

Dấu ấn của Việt Hương và Minh Nhí

Trong lần tái dựng này, nghệ sĩ Việt Hương đảm nhận vai Bà Phán – nhân vật nhiều lớp lang, vừa là chất xúc tác cho mâu thuẫn, vừa là người dẫn lối cảm xúc.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận: "Tôi đã diễn rất nhiều năm trên sân khấu nhưng trước khi bước ra cánh gà, tôi vẫn hồi hộp như ngày đầu vào nghề. Chúng tôi dựng lại tác phẩm này trước hết để tri ân hai tác giả Hà Triều – Hoa Phượng".

Với lối diễn tiết chế, giàu nội tâm, Việt Hương khiến khán giả đồng hành cùng nhân vật, nhất là ở màn cuối khi sự thật hé lộ. Lực diễn nội tâm của chị khiến cả khán phòng lặng đi, rồi vỡ òa trong nước mắt.

NS Việt Hương và NSƯT Minh Nhí làm khán giả rơi nước mắt trong vở "Rồi 30 năm sau"

Trong khi đó, NSƯT Minh Nhí – người dồn nhiều tâm huyết vào vở – đã chứng minh bản lĩnh một nghệ sĩ gạo cội. Vai người em thứ Ba của ông Phán không chỉ duyên dáng ở những mảng hài, mà còn đầy chiều sâu trong những đoạn bộc lộ cảm xúc thật.

Ông khéo léo đưa nhân vật từ hài hước sang bi kịch, khiến tiếng cười và nước mắt hòa quyện, làm nên điểm nhấn khó quên.

Việt Hương giữ sức sống cho "kịch Minh Nhí"

Điểm đặc biệt ở phiên bản lần này là sự hòa quyện giữa chính kịch và hài kịch – vốn là phong cách quen thuộc của "kịch Minh Nhí". Các miếng hài được tiết chế, chọn lọc, tránh xu hướng "ăn liền" để giữ đúng tinh thần nguyên tác. Nhờ đó, khán giả vừa được giải trí, vừa được suy ngẫm.

NSƯT Minh Nhí và NS Công Danh đối đầu nhau trong ngôi nhà nhiều bi kịch

Nghệ sĩ Công Danh xuất hiện rất ấn tượng, anh diễn vai kịch rất đời, mang lại cho hành trang nghệ thuật thêm một số phận nghiệt ngã. Bên cạnh đó, vai cô Ba của Thạch Thảo làm cho các tuyến kịch sáng ra nhiều điều bí ẩn, cái hay của Thạch Thảo là diễn bi xen lẫn hài rất bản lĩnh.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ như: Bảo Kun, Trung Tín, cùng sự duyên dáng của Bảo Bảo, Di Dương, đã tạo nên tổng thể cân bằng, kết nối mạch kịch. Tiếng cười xen lẫn sự hồi hộp giúp người xem đi qua hành trình đầy kịch tính nhưng vẫn ấm áp tình người.

Các tình huống kịch "Rồi 30 năm sau" khiến người xem hồi hộp, lôi cuốn

Việt Hương - Giá trị còn vang vọng

"Rồi 30 năm sau" từng gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga ở sân khấu Thanh Minh – Thanh Nga. Việc tái dựng lần này không chỉ là sự thử thách, mà còn là lời tri ân với những bậc tiền nhân đã làm rạng danh sân khấu kịch Việt. Vở diễn để lại dư âm sâu lắng, bởi thông điệp gia đình, tình yêu và sự thật luôn mang tính thời sự, bất kể bao nhiêu năm trôi qua.

Với màn trình diễn xuất sắc của Việt Hương, Minh Nhí và ê-kíp, "Rồi 30 năm sau" khẳng định sức sống của những tác phẩm kinh điển: càng thử thách càng bừng sáng. Đây cũng là điểm son để sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh tiếp tục khẳng định vị thế, thu hút khán giả đến với nghệ thuật kịch nói.

"Vở sẽ được tái diễn vào ngày 21-9, hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả một trải nghiệm vừa khóc, vừa cười, vừa chiêm nghiệm về đời sống và tình người" – NSƯT Minh Nhí nói.



