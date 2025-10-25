Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 25-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một, TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 56 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM. Ông Phạm Hùng Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội diễn ra với chủ đề: "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường Thủ Dầu Một văn minh – giàu đẹp – hiện đại – nghĩa tình" và phương châm hành động "Đoàn kết – Dân chủ – Nghĩa tình – Đổi mới – Phát triển".

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

Công tác an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo được chú trọng với nhiều chương trình ý nghĩa như "San sẻ yêu thương – Nghĩa tình Đất Thủ", trao gần 6.000 phần quà, học bổng trị giá hơn 2 tỉ đồng; ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão Yagi hơn 750 triệu đồng. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được duy trì thường xuyên, thể hiện truyền thống đạo lý, nghĩa tình sâu sắc…

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao 200 triệu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một để thực hiện công tác an sinh xã hội

Nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ phường Thủ Dầu Một tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; củng cố hệ thống MTTQ vững mạnh, gần dân, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng phường Thủ Dầu Một văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một 200 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Các đại biểu dự đại hội cũng quyên góp gần 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.