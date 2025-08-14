HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Võ Văn Minh yêu cầu phường Thủ Dầu Một hình thành các khu phố kinh doanh hiện đại, gắn với những sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương

Sáng 14-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủ Dầu Một (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM (thứ 5 từ trái qua); bà Trần Thị Diệu Thuý (thứ 4 từ trái qua, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, các khu phố: 1, 2, 3, 4, của phường Hiệp Thành và các khu phố: Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7 thuộc phường Chánh Mỹ.

Diện tích tự nhiên 15,682 km2, quy mô dân số 88.132 người. Đảng bộ phường Thủ Dầu Một gồm 82 tổ chức Đảng và 3.509 đảng viên.

Đây là phường có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa xã hội của TP Thủ Dầu Một và là vùng lõi trung tâm của tỉnh Bình Dương trước đây.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thu Cúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đề nghị phường Thủ Dầu Một cần tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp chiến lược, phát triển mạnh những loại hình dịch vụ đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, logistics, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu phố kinh doanh hiện đại, gắn với những sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương. 

Phải chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ công cộng, trung tâm logistics, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục – y tế chất lượng cao. 

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với TP thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn: Dự án Vành đai 3, Quốc lộ 13, các tuyến đường ven sông, dự án Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, các tuyến đường sắt đô thị…

Ngoài ra, phường Thủ Dầu Một cần đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa lợi thế của một phường trung tâm để kết nối với các khu vực năng động trong và ngoài TP HCM.

Phấn đấu đến năm 2030, phường Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại – dịch vụ hàng đầu của TP HCM.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một đã ra mắt với 30 người. Bà Nguyễn Thu Cúc làm Bí thư Đảng uỷ phường.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Trước đó, tại phiên trù bị ngày hôm qua (13-8), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 5.

Nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương (cũ) dự Đại hội

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 7.

Các đại biểu dự đại hội

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 10.


