HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự của TPHCM, Cao Bằng, Quảng Trị

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự HĐND TP HCM và tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có các nghị quyết về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự của TPHCM, Cao Bằng, Quảng Trị - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1985/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TPHCM kể từ ngày 6-2-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972. Quê quán TPHCM. Ông Nguyễn Văn Dũng có trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận 1, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Nghị quyết số 1984/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6-2-2026.

Trước đó, ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TPHCM - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Tại Nghị quyết số 1975/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15-1-2026.

Tại Nghị quyết số 1983/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3-2-2026.

Tại Nghị quyết số 1982/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Vĩnh Thế kể từ ngày 3-2-2026.

Bổ sung, điều chỉnh nhiều dự luật quan trọng trong chương trình lập pháp 2026

Theo Nghị quyết số 119/2025/UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thành dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ Nhất sang Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở thành dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 dự án Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính...

Tin liên quan

HĐND TPHCM khóa X bước vào kỳ họp cuối, tiến hành công tác nhân sự

HĐND TPHCM khóa X bước vào kỳ họp cuối, tiến hành công tác nhân sự

(NLĐO) - Trong suốt nhiệm kỳ qua, HĐND TPHCM đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát

TPHCM bổ nhiệm lãnh đạo "siêu ban" quản lý các dự án giao thông với 8 Phó Giám đốc

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm sớm ổn định tổ chức, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án

Chủ tịch Quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội công tác nhân sự Nhân sự TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo