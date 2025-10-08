Phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ngày 8-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Nguyễn Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp thứ 50 dự kiến kéo dài 6,5 ngày và UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Về công tác lập pháp, UBTVQH xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp.

Theo đó, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt (như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia).

Chủ tịch Quốc hội cho biết tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: "Công tác lập pháp không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển".

Từ đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Về các báo cáo kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Một số nội dung đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định. Trong đó là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá...