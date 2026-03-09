Uzbekistan thắng đậm Bangladesh, nữ Việt Nam vào thế khó

Highlights 3P LOGO Bangladesh vs Uzbekistan

Đội tuyển nữ Uzbekistan có màn trình diễn vượt trội khi đánh bại nữ Bangladesh 4-0. Đại diện Trung Á kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Bước vào trận đấu Khabibullaeva sớm mở tỉ số ở phút 10 từ một pha phản công nhanh. Sang hiệp hai, hàng công Uzbekistan bùng nổ với ba bàn thắng của Nozimova (phút 62, 66) và Kudratova (88) để ấn định chiến thắng.

Trong khi đó, Bangladesh cũng có một số cơ hội, thủ môn Jonimqulova đã chơi chắc chắn để giữ sạch lưới cho Uzbekistan.

Qua đó, Uzbekistan kết thúc lượt cuối bảng B với 3 điểm và hiệu -2, tương tự đội thứ ba bảng A là Philippines. Điều này khiến cho cuộc đua giành hai tấm vé hạng 3 có thành tích tốt nhất trở nên hấp dẫn, bởi tuyển nữ Việt Nam cũng có 3 điểm nhưng hiệu số tốt hơn (0). Dù vậy, trận cuối của ông Chung và các học trò sẽ là "chị đại" châu Á, Nhật Bản.

Ở lượt đấu cuối cùng bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung muốn chắc chắn đi tiếp thì không được thua trên 1 bàn.

Theo thứ tự xét thành tích, khi các đội bằng điểm và hiệu số, ban tổ chức sẽ lần lượt xét đến số bàn thắng ghi được, điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Sau hai lượt đấu, Việt Nam mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong khi Philippines và Uzbekistan lần lượt có 2 và 4 bàn. Đáng chú ý, Philippines cũng chỉ nhận 2 thẻ vàng, tương tự như Việt Nam.

Nếu để thua 2 bàn và không phải nhận thẻ vàng nào, tuyển nữ Việt Nam và Philippines sẽ phải bốc thăm may rủi.

