U20 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trước VCK U20 nữ châu Á 2026

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có mặt tại Kunming (Trung Quốc) ngày 8-3 để bước vào đợt tập huấn quan trọng chuẩn bị cho AFC U-20 Women's Asian Cup 2026.



Theo Ban huấn luyện, thời tiết tại Côn Minh hiện khoảng 17-18°C, lạnh hơn Hà Nội nhưng các điều kiện sinh hoạt, sân bãi và chế độ ăn uống đều thuận lợi, giúp toàn đội duy trì tốt quá trình tập luyện.

Trong thời gian tập huấn, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ thi đấu 3 trận giao hữu để rà soát lực lượng, lần lượt gặp CLB nữ Bắc Kinh (10-3), Hwacheon KSPO WFC (12-3) và CLB nữ Guangxi (14-3). Sau đó, đội trở về Việt Nam ngày 15-3 và tiếp tục chuẩn bị tại TP HCM với hai trận giao hữu dự kiến gặp U20 nữ Uzbekistan vào ngày 24, 27-3.

Trước chuyến tập huấn, HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Trong đội hiện có sự cạnh tranh rất lành mạnh để giành suất thi đấu. Các cầu thủ mới không hề thua kém và có thể hiểu được chiến thuật cũng như triết lý của đội, qua đó tạo ra môi trường cạnh tranh rất tốt"

Khi đề cập đến các đối thủ tại vòng chung kết sắp tới, đặc biệt là những đội bóng có thể hình vượt trội như Trung Quốc, HLV Okiyama Masahiko cho rằng đây không chỉ là những đội mạnh về chiều cao mà còn có tốc độ, kỹ thuật và chiến thuật tốt.

HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh rằng vòng chung kết sẽ có tính chất hoàn toàn khác so với vòng loại, do đó đội tuyển U20 nữ Việt Nam có thể phải tập trung nhiều hơn vào khâu phòng ngự. Toàn đội hiện đang từng bước cải thiện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới.

Đến ngày 29-3, U20 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok tham dự VCK.

Tại vòng bảng, đội nằm ở bảng A cùng U20 nữ China, chủ nhà Thailand và Bangladesh.

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Trung Quốc (1-4), Thái Lan (4-4) và Bangladesh (7-4), trong hành trình cạnh tranh vé đi tiếp.