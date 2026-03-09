U20 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trước VCK U20 nữ châu Á 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U20 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trước VCK U20 nữ châu Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm VCK U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu tại Trung Quốc.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có mặt tại Kunming (Trung Quốc) ngày 8-3 để bước vào đợt tập huấn quan trọng chuẩn bị cho AFC U-20 Women's Asian Cup 2026.

Theo Ban huấn luyện, thời tiết tại Côn Minh hiện khoảng 17-18°C, lạnh hơn Hà Nội nhưng các điều kiện sinh hoạt, sân bãi và chế độ ăn uống đều thuận lợi, giúp toàn đội duy trì tốt quá trình tập luyện.

Trong thời gian tập huấn, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ thi đấu 3 trận giao hữu để rà soát lực lượng, lần lượt gặp CLB nữ Bắc Kinh (10-3), Hwacheon KSPO WFC (12-3) và CLB nữ Guangxi (14-3). Sau đó, đội trở về Việt Nam ngày 15-3 và tiếp tục chuẩn bị tại TP HCM với hai trận giao hữu dự kiến gặp U20 nữ Uzbekistan vào ngày 24, 27-3.

img

Trước chuyến tập huấn, HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Trong đội hiện có sự cạnh tranh rất lành mạnh để giành suất thi đấu. Các cầu thủ mới không hề thua kém và có thể hiểu được chiến thuật cũng như triết lý của đội, qua đó tạo ra môi trường cạnh tranh rất tốt"

Khi đề cập đến các đối thủ tại vòng chung kết sắp tới, đặc biệt là những đội bóng có thể hình vượt trội như Trung Quốc, HLV Okiyama Masahiko cho rằng đây không chỉ là những đội mạnh về chiều cao mà còn có tốc độ, kỹ thuật và chiến thuật tốt.

HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh rằng vòng chung kết sẽ có tính chất hoàn toàn khác so với vòng loại, do đó đội tuyển U20 nữ Việt Nam có thể phải tập trung nhiều hơn vào khâu phòng ngự. Toàn đội hiện đang từng bước cải thiện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới.

Đến ngày 29-3, U20 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok tham dự VCK.

Tại vòng bảng, đội nằm ở bảng A cùng U20 nữ China, chủ nhà Thailand và Bangladesh.

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Trung Quốc (1-4), Thái Lan (4-4) và Bangladesh (7-4), trong hành trình cạnh tranh vé đi tiếp.

Tin liên quan

Tuyển nữ Việt Nam nhìn từ trận thua Đài Bắc Trung Hoa: Chưa phải thảm họa

Tuyển nữ Việt Nam nhìn từ trận thua Đài Bắc Trung Hoa: Chưa phải thảm họa

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cửa vào tứ kết Asian Cup 2026.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp

Thất bại tối thiểu trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 2 bảng C tại VCK Asian Cup nữ 2026 (trưa 7-3) khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết.

U20 nữ Việt Nam sớm đụng Thái Lan, Trung Quốc từ vòng bảng Giải châu Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm Giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển trẻ Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh ở bảng A.

U20 nữ Việt Nam U20 nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo