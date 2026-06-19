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Kinh tế

V-Green hợp tác EVNHANOI triển khai 10.000 tủ đổi pin

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) ký kết triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin trải đều trên phạm vi 126 xã, phường của Hà Nội. V-Green sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVNHANOI để triển khai lắp đặt 7.000 - 10.000 tủ đổi pin. Hai bên sẽ triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện phù hợp trên địa bàn Hà Nội.

Về phương án cấp điện và vận hành, EVNHANOI sẽ chịu trách nhiệm cấp nguồn, ký kết Hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho các trạm sạc và tủ đổi pin, đồng thời cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện.

V-Green hợp tác Evnhanoi triển khai 10.000 tủ đổi pin - Ảnh 1.

Tủ đổi pin xe máy điện

Trong khi đó, V-Green sẽ đầu tư hệ thống tủ đổi pin và các hạng mục liên quan, đảm bảo tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy. Hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác dịch chuyển phụ tải trong những thời gian cao điểm nắng nóng, đảm bảo an ninh năng lượng chung của thành phố.

Thời gian qua, V-Green liên tiếp hợp tác với các đối tác như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các chuỗi siêu thị điện máy MediaMart, Thế Giới Di Động, FPT Shop… để mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc. 

Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II năm nay.

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