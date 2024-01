V-League sẽ sôi động sau kỳ nghỉ Tết

Trong thời gian tạm ngưng để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, nhiều đội bóng đã có những điều chỉnh, thay đổi nhân sự để sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc ở cuộc đua vô địch mùa này.



V-League 2023-2024 được dự đoán sẽ sôi động sau kỳ nghỉ Tết .Ảnh: VPF

Đương kim vô địch Công an Hà Nội chiêu mộ HLV Kiatisuk để thay thế ông Gong Oh-kyun. Chiến lược gia Thái Lan được kỳ vọng sẽ vực dậy tinh thần thi đấu của các học trò mới, giúp đội bóng ngành Công an nhanh chóng trở lại nhóm dẫn đầu. Sau 8 vòng đấu, Công an Hà Nội tạm đứng thứ 5 với 12 điểm trên bảng xếp hạng, kém tốp 3 đến 4 điểm.

Để trám chỗ HLV Kiatisuk đã để lại ở CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành được đôn lên ngồi "ghế nóng" của đội chủ sân Pleiku. Chiến lược gia gốc TP HCM được tin tưởng sẽ tận dụng kinh nghiệm huấn luyện dày dạn, tài thao lược để đưa CLB HAGL sớm vượt qua giai đoạn khó khăn tại V-League 2023-2024.

Đội bóng phố núi hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 5 điểm sau 8 trận đã đấu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB HAGL đã cam kết sẽ bung hầu bao để tăng cường lực lượng ở đầu giai đoạn lượt về của giải đấu.

CLB Thể Công Viettel cũng thay đổi HLV trưởng khi ông Nguyễn Đức Thắng trở về đội bóng cũ để dẫn dắt đội bóng "áo lính" hướng đến mục tiêu lọt tốp 3 chung cuộc ở V-League mùa này. Tin vui đến với người hâm mộ Thể Công Viettel khi tiền vệ trụ cột Nguyễn Hoàng Đức đang trong giai đoạn bình phục sau chấn thương.

Để làm nóng cho cuộc đua vô địch V-League 2023-2024, từ ngày 22 đến 28-1, Thể Công Viettel, Hà Nội FC sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Giải đấu Tứ hùng có sự tranh tài của hai CLB Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc) và Bali United (Indonesia).