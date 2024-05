V-League và chiếc ghế HLV

Dẫn đầu V-League về việc thay HLV là CLB Công an Hà Nội (CAHN) - 5 lần thay ghế thuyền trưởng, tiếp sau là CLB Hà Nội với 4 lần. Thể Công Viettel, Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An, B.Bình Dương có 3 lần; còn Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TP HCM đều đã hơn một lần đổi HLV trưởng.



Là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, thích hợp với bóng đá hiện đại và từng được ứng cử cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng ông Kiatisuk bất ngờ chia tay CLB CAHN vì lý do cá nhân.

Với những ai am hiểu bóng đá Việt, lý do HLV Kiatisuk xin từ chức HLV trưởng CLB CAHN là vì không đáp ứng được chuyên môn. Trước đó, nhà cầm quân người Thái Lan được CLB Hoàng Anh Gia Lai điều chuyển đến dẫn dắt đương kim vô địch V-League cùng mục tiêu giúp đội bóng ngành công an hoàn thành tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương mùa này. Tuy nhiên, phong độ phập phù của CAHN trong thời gian gần đầy khiến "Zico Thái" khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trải qua 11 trận trên mọi đấu trường, đoàn quân của HLV Kiatisuk có 6 chiến thắng, 4 thất bại. Trong đó, trận thua trước Viettel khiến CLB CAHN sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2023 - 2024. Thực tế, lối chơi và phong độ của CAHN được cải thiện rất nhiều sau khi HLV Kiatisuk đến dẫn dắt. Trước khi nói lời chia tay, chiến lược gia sinh năm 1973 đã giúp CAHN vươn lên xếp thứ 2 V-League 2023 - 2024 sau vòng đấu thứ 18. Song với khoảng cách lên đến 8 điểm so với đội đầu bảng Nam Định khiến cơ hội lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải đấu của CAHN trở nên mong manh.

Sau khi thăng hạng V-League, CLB CAHN lần lượt tiếp đón các HLV ngoại như Paulo Foiani, Flavio Cruz, Gong Oh-kyun và Kiatisuk. Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch V-League 2023 mà CAHN đoạt được lại có công lớn của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại - người thường xuyên đóng thế vai HLV tạm quyền trong những lần đội bóng "thay máu" ban huấn luyện.

Ông Kiatisuk (giữa) đã chia tay V-League, trở về Thái Lan Ảnh: QUỐC AN

Từng có thời gian dài làm công việc môi giới cầu thủ, ông Trần Tiến Đại rất am hiểu bóng đá Việt Nam và được ví là "kiến trúc sư trưởng" xây dựng nên đội hình toàn sao của CAHN hiện tại. Dưới sự tư vấn của ông, CAHN mang về hàng loạt cầu thủ có chất lượng cao, trong đó có nhiều tuyển thủ đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng CAHN chỉ thăng hoa dưới triết lý huấn luyện và thi đấu của HLV Trần Tiến Đại.

Sau khi HLV Kiatisuk từ chức, Ban lãnh đạo CLB CAHN thông báo ông Trần Tiến Đại sẽ trở thành HLV tạm quyền. Đây cũng là lần thứ 3 ông Đại ngồi vào "chiếc ghế" có phần không yên ả ở đội bóng ngành công an. HLV Tiến Đại sẽ ra mắt vai trò mới trong chuyến làm khách của B.Bình Dương tại vòng 19 V-League vào ngày 17-5.

Bên cạnh đó, CAHN tiếp tục rà soát hồ sơ ứng tuyển vị trí HLV trưởng. Nhiều thông tin cho rằng cựu HLV tuyển Thái Lan Mano Polking là ứng viên hàng đầu cho vị trí này và nhiều khả năng chiến lược gia người Brazil sẽ sớm đến Hà Nội để đàm phán hợp đồng với nhà vô địch V-League.