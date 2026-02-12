Va chạm xe tải, nữ công nhân tử vong khi vừa tan ca

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-2, trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, thuộc xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một nữ công nhân tử vong.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, thời điểm xảy ra tai nạn, chị L.T.T.L (ngụ xã Hàm Thuận Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị xe tải biển số chạy cùng chiều tông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến chị L. té xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe tải tiếp tục di chuyển thêm khoảng 20 m rồi mới dừng lại.

Nạn nhân được xác định là công nhân làm việc tại bộ phận kiểm phẩm của một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2.

Thời điểm gặp nạn, chị L. vừa tan ca và đang trên đường về nhà. Theo thông tin từ đồng nghiệp, doanh nghiệp nơi chị L làm việc dự kiến cho công nhân làm việc đến hết ngày 13-2 rồi nghỉ Tết.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn xã Hàm Kiệm đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông gây chết người.

