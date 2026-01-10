HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tai nạn nghiêm trọng, đôi nam nữ công nhân ở TPHCM gặp nạn trên đường vào nhà máy

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Ngày 10-1, cơ quan chức năng TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TPHCM làm 1 người tử vong và 1 người bị thương - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại TPHCM làm 1 người tử vong và 1 người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, nam tài xế lái chiếc ô tô tải biển số 60C-348... trên đường ĐT 746, theo hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho ô tô rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy biển số 83VK-020... do đôi nam nữ chở nhau.

Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xe máy ngã xuống đường, nam thanh niên bị bánh xe tải chạy qua cán tử vong tại chỗ, còn cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải. Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Được biết, hai nạn nhân là người yêu, đều sinh năm 2007, cùng quê An Giang, hiện đang làm công nhân. Sáng sớm cả hai chở nhau đi làm thì không may gặp tai nạn thương tâm.

Nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường phố

Nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường phố

(NLĐO)- Khi đang đi ngang qua chiếc xe bán tải, nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường, bị bánh sau xe ô tô cán qua, tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông liên hoàn ở TPHCM

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc

