Giáo dục

Vai trò chiến lược của thông tin khoa học và công nghệ

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Thông tin khoa học và công nghệ được coi là “huyết mạch” của quá trình phát triển kinh tế số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày 29-8, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ĐHQG TP HCM phối hợp cùng Tạp chí Một Thế Giới tổ chức hội thảo "Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội" tại TP HCM.

Hội thảo có sự tham dự PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP HCM; ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam,...

Vai trò chiến lược của thông tin khoa học và công nghệ trong chuyển đổi số quốc gia - Ảnh 1.

Hội thảo chuyên sâu chủ đề: "Vai trò của Thông tin Khoa học Công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội", thu hút gần 500 đại biểu tham dự. Ảnh: ĐHQG TP HCM

Từ Nghị quyết 57 đến hành động cụ thể

Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Văn Tùng cho biết đây ây là lần đầu tiên, một hội thảo chuyên sâu về vai trò của thông tin khoa học và công nghệ có quy mô được tổ chức. Điều này càng có ý nghĩa khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Thông tin khoa học và công nghệ không chỉ là tri thức thuần túy mà còn là nguồn lực quý báu, là chất xúc tác quan trọng cho quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng để chúng ta cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thông minh, sáng tạo trong việc ứng dụng vào đời sống thực tiễn" - ông Tùng khẳng định.

Hội thảo tập trung bàn luận những nội dung chính, bao gồm: tăng cường nhận thức về vai trò chiến lược; làm rõ vai trò động lực đổi mới; thúc đẩy hợp tác quốc tế dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế và các lĩnh vực công nghệ đỉnh cao (AI và khoa học dữ liệu, công nghệ bản đồ và vi mạch, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến, năng lượng xanh và công nghệ lưu trữ,...).

Thông tin khoa học và công nghệ là "huyết mạch"

Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực phía Nam, ĐHQG TP HCM nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57.

PGS -TS Vũ Hải Quân khẳng định ĐHQG TP HCM luôn coi trọng đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

"Nhà trường đã đầu tư xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, phòng thí nghiệm hiện đại, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để cập nhật công nghệ mới nhất" - PGS Quân cho biết thêm.

Vai trò chiến lược của thông tin khoa học và công nghệ trong chuyển đổi số quốc gia - Ảnh 2.

PGS - TS Vũ Hải Quân cho rằng thông tin khoa học và công nghệ là nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng các nhà khoa học. Ảnh: ĐHQG TP HCM

PGS -TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP HCM, nhấn mạnh cần thúc đẩy việc ứng dụng thông tin, trí tuệ nhân tạo và thực tại ảo không chỉ trong phạm vi chuyên ngành mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, qua đó lan tỏa giá trị của thông tin khoa học và công nghệ.

Theo PGS Triết, bên cạnh nguồn thông tin được chia sẻ từ hệ thống thư viện, cũng cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận, chẳng hạn thông qua các hiệp hội chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan.

Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt cho rằng thông tin khoa học và công nghệ được coi là “huyết mạch” của quá trình phát triển kinh tế số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những nội dung bàn luận trong hội thảo mang tính cấp thiết, có giá trị lâu dài, góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách của Đảng và nhà nước trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

(NLĐO) - Những ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo, góp phần hoàn thiện nghị định về phát triển đô thị thông minh - dự kiến ban hành trong năm nay

ĐHQG TP HCM bắt tay CT Group thu hút nhân tài công nghệ cao

(NLĐO) - CT Group sẽ tài trợ dài hạn cho ĐHQG TP HCM để thu hút nhân tài, thúc đẩy phát triển công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực.

ĐHQG TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

(NLĐO) - Chỉ sau 1 năm hoạt động, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM đã kiện toàn bộ máy tổ chức với 7 thành viên chủ chốt.

chuyển đổi số nhà khoa học Công nghệ thông tin khoa học ĐHQG TPHCM Nghiên cứu Nghị quyết 57 hội thảo khoa học chuyên gia
