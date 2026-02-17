HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Valentine 2026: Người Việt chi gần 80 tỉ đồng, mặt hàng nào được mua nhiều nhất?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Nhóm làm đẹp chiếm 30% tổng doanh số Valentine 2026, trong đó các sản phẩm chăm sóc nam giới chiếm gần một nửa doanh thu ngành này.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1-2 đến 9-2 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, tổng doanh số thị trường dịp Valentine 2026 (bao gồm các sản phẩm chứa từ khóa liên quan như Valentine, 14-2, quà tặng người yêu…) đạt 79,4 tỉ đồng.

Tổng cộng 456.200 sản phẩm đã được bán ra từ 5.500 gian hàng.

Theo Metric.vn, Valentine năm nay trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến nhu cầu mua sắm quà tặng diễn ra sớm hơn thường lệ.

Sức mua bắt đầu tăng mạnh từ khoảng hai tuần trước ngày 14-2 và tăng tốc rõ rệt trong tuần cuối, với mức tăng trưởng gần gấp 3 lần so với nền doanh số tháng 1. Đáng chú ý, TikTok Shop chiếm tới 76% thị phần doanh số Valentine 2026.

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 1.

Người Việt đã chi hơn 79,4 tỉ đồng để mua sắm online trong dịp Valentine

Một trong những nguyên nhân chính là do kỳ nghỉ Tết trùng dịp lễ, nhóm sinh viên – phân khúc khách hàng có nhiều thời gian online hơn và chịu ảnh hưởng mạnh từ nội dung giải trí trên nền tảng. Xu hướng mua quà sớm để tặng trước khi về quê nghỉ lễ cũng góp phần thúc đẩy doanh số.

Dữ liệu cho thấy nhu cầu mua sắm tập trung chủ yếu ở phân khúc giá từ 200.000-750.000 đồng. TikTok không chỉ chiếm ưu thế ở nhóm sản phẩm giá thấp mà còn dẫn dắt mạnh ở phân khúc trung và cao cấp.

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 2.

Nhu cầu mua sắm tập trung chủ yếu ở phân khúc giá từ 200.000-750.000 đồng

Xét theo ngành hàng, nhóm làm đẹp chiếm 30% tổng doanh số Valentine 2026. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc nam giới chiếm gần một nửa doanh thu ngành này, phản ánh chiến lược đẩy mạnh gift combo (bộ sản phẩm quà tặng) và truyền thông quà tặng từ các thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho nam.

Top 10 sản phẩm Valentine có doanh thu cao nhất ngành làm đẹp cho thấy sự thống trị của các combo chăm sóc nam giới từ thương hiệu nội địa, nổi bật là Rhys Man.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược "quà hóa" sản phẩm chăm sóc cá nhân thông qua thiết kế bao bì và truyền thông theo mùa.

Ở ngành túi ví nữ, top 10 sản phẩm doanh thu cao nhất thuộc về các bộ sưu tập mùa lễ từ thương hiệu nội địa, đặc biệt là HAPAS.

Khác với ngành Làm đẹp thiên về combo quà tặng, ngành túi ví vận hành theo mô hình seasonal collection (bộ sưu tập sản phẩm ra mắt theo mùa), với mức giá cao hơn và đầu tư thiết kế riêng cho dịp lễ.

Trong khi đó, ngành phụ kiện thời trang ghi nhận xu hướng quà tặng mang tính biểu tượng và cá nhân hóa lên ngôi.

Phân khúc này có mức giá thấp hơn, với sự tham gia mạnh mẽ của các shop nhỏ lẻ thay vì các thương hiệu lớn.

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 3.

Các mặt hàng được mua nhiều nhất trong dịp Valentine

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 4.

Top 10 sản phẩm bán chạy

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 5.

Người Việt chi gần 80 tỉ đồng cho quà tặng Valentine 2026: Xu hướng tiêu dùng nổi bật - Ảnh 6.

 

